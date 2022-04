O que o fundador do Twitter achou da venda da empresa para Elon Musk

O co-fundador e ex-CEO do Twitter Jack Dorsey se pronunciou a respeito da compra da rede social pelo bilionário Elon Musk. Em uma série de postagens no Twitter, Dorsey disse que Musk é “a solução singular” que ele confia para liderar a companhia.

Dorsey disse ainda que a ideia de Musk de tornar a rede social “mais confiável e amplamente inclusiva” é a escolha certa. O fundador também expressou arrependimento pelo fato de o Twitter ser hoje uma empresa pública, e disse que “tirá-la de Wall Street é o primeiro passo correto”.

Dorsey disse ainda que, na sua visão, o Twitter não deveria nem mesmo ser uma empresa. Mas, já que é uma empresa, Musk é a solução que ele confia para liderá-la. “Confio na missão dele de estender a luz da consciência", escreveu o ex-CEO, que deixou o comando da empresa em novembro do ano passado.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.

— jack⚡️ (@jack) April 26, 2022