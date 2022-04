As seis promessas mais audaciosas que Elon Musk já fez no Twitter

Elon Musk é conhecido por seu empreendedorismo, conta bilionária e ideias inovadoras, mas também é famoso por seus tuítes na rede social do passarinho, que acabam gerando bastante atenção em volta do magnata.

Agora um dos maiores acionistas do Twitter, Musk já fez diversas promessas e brincadeiras com os seguidores da sua conta. Às vezes, as duas se misturam e não fica claro se a publicação se trata de uma piada ou um plano concreto.

Veja algumas das maiores promessas que Elon Musk fez no Twitter ao longo dos anos, e o que ele realmente acabou fazendo:

Transformar sede do Twitter em abrigo

Quando: 9 de abril de 2022

O que aconteceu: quatro dias depois de ter sido confirmado como novo membro do Conselho de Administração do Twitter, Musk publicou uma enquete na rede social, perguntando se deve transformar a sede do Twitter em abrigo para pessoas sem-teto, "já que ninguém aparece mesmo".

No dia seguinte, mais de 1,3 milhão de pessoas já tinham votado na enquete. 91,2% delas, inclusive, votaram a favor da ideia. 8,8% disseram "não".

Convert Twitter SF HQ to homeless shelter since no one shows up anyway — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2022

Quando: 14 de março de 2022

O que aconteceu: logo após a Rússia invadir a Ucrânia, o presidente executivo da Tesla foi ao seu Twitter desafiar o presidente russo, Vladimir Putin, para um "duelo corpo a corpo".

"O prêmio é a Ucrânia", tuitou Musk. Mais tarde, ele dobrou a oferta: "Se [Putin] tem medo de lutar, vou concordar em usar apenas minha mão esquerda. E nem sou canhoto".

Até onde se sabe, Putin não aceitou a oferta.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Quando: 26 de fevereiro de 2022

O que aconteceu: serviço de internet ultrarrápida via satélite, a Starlink faz parte da SpaceX, empresa espacial de Musk.

Após um pedido do ministro de Transformação Digital da Ucrânia via Twitter para que Musk fizesse algo para ajudar o povo ucraniano durante a invasão russa, o CEO logo respondeu que os serviços Starlink haviam sido ativados na Ucrânia e que o equipamento necessário para ativação estava a caminho.

De alguma forma, os terminais necessários para a ativação da internet chegaram ao país ao longo da semana seguinte. Atualmente, mais de 5.000 terminais Starlink estão ativos no país, de acordo com o Washington Post. Um ponto para Musk.

Venda de ações da Tesla para acabar com a fome no mundo

Quando: 31 de outubro de 2021

O que aconteceu: no final de 2021, Musk não ficou contente com um artigo da CNN Business com a manchete “2% da riqueza de Elon Musk poderia ajudar a resolver a fome no mundo, diz diretor da organização de escassez de alimentos da ONU”.

Ele respondeu: "Se o Programa Alimentar Mundial puder descrever exatamente como US$ 6 bilhões resolverão a fome no mundo, vou vender ações da Tesla agora e fazer isso".

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Isso levou David Beasley, que supervisiona o PMA da ONU, a responder que uma doação desse tamanho “impediria a instabilidade geopolítica, a migração em massa e salvaria 42 milhões de pessoas à beira da fome”.

Musk pediu a Beasley que publicasse "gastos atuais e propostos", e o supervisor respondeu várias vezes pedindo a Musk para se encontrar, defendendo o trabalho do PAM e como a matemática de sua doação funcionaria, mas o bilionário parou de responder.

Informações da Fortune indicam que o CEO fez uma doação de 5,7 bilhões de dólares algumas semanas após a interação, mas não se sabe para qual instituição o dinheiro foi doado.

Ventiladores para tratamento contra covid-19

Quando: 25 de março de 2020

O que aconteceu: no início da pandemia, Musk chegou a postar em sua conta no Twitter que "o pânico" em volta do coronavírus era "burrice". Ele parece ter se arrependido logo depois, porque postou no final de março que iria ajudar nas hospitalizações de covid-19 com a compra de ventiladores usados para intubar pacientes.

Mais tarde, ele tuitou que enviou cerca de mil ventiladores adquiridos na China para Los Angeles. No entanto, infomações do Financial Times indicam que ele enviou o tipo errado de ventilador, voltado para tratar apneia do sono.

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

Submarino para resgatar time preso em caverna

Quando: 8 de julho de 2018

O que aconteceu: talvez uma das "muskzices" mais marcantes foi em julho de 2018, quando um time de futebol juvenil ficou preso em uma caverna da Tailândia. Durante o resgate, que durou dias, Musk usou seu Twitter para postar uma série de vídeos mostrando o submarino da Boring Co, uma de suas empresas, e afirmando que queria usar a tecnologia para resgatar o time.

Pretty close. There is a nosecone on the front to protect against rocks impacting fwd air hoses with a hole on the side for hoses to exit. — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2018

O único problema: os socorristas acabaram não precisando da tecnologia, que já soava bastante futurista demais para um momento de emergência. Os tuítes vieram horas depois de relatos de que quatro das crianças já haviam sido resgatadas.

Mais tarde, Musk atacou Vernon Unsworth, o mergulhador que salvou as crianças, via Twitter. O CEO chamou Unsworth de "pedo guy", querendo dizer pedófilo, o que resultou num processo de difamação cerca de um ano depois.

Musk acabou ganhando o processo. "Eu não quis dizer literalmente que ele era um pedófilo", disse ele no banco das testemunhas em dezembro de 2019.