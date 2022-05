Marca brasileira de notebooks Avell anuncia nova linha de computadores

Competindo com as maiores fabricantes de computadores o mundo, a catarinense Avell, que faturou R$ 207 milhões em 2021, apresentou nesta quinta-feira, 26, sua nova seleta de notebooks especializados.

Intitulada HYB, a linha vai comportar os computadores da marca voltados para o uso híbrido, entre o trabalho e o lazer por meio de jogos.

A ideia do lançamento é suprir uma percepção de demanda da marca: na pandemia, Avell registrou incremento de 90% nos pedidos por notebooks especializados. Desse total, 60% era destinado a profissionais de áreas como arquitetura, odontologia, engenharia e programação e os outros 40% para o público gamer.

Junto dos HYB, a fabricante também anunciou o Storm Two, um upgrade do modelo Storm One, que agora leva processadores da 12ª geração, placas de vídeo Nvidia RTX 3080ti, e resfriamento líquido.

No apanhado, as novidades fazem parte do plano de crescimento da Avell, que ano passado realocou sua sede para o Ágora Tech Park, em Santa Catarina, e investiu R$ 10 milhões em uma fábrica na Zona Franca de Manaus, em 2019.

O número de contratações também aumentou: foram 20 novos colaboradores do ramo de tecnologia, fechando o ano com uma equipe de 100 funcionários, divididos entre Joinville, a sede administrativa, Manaus, onde se concentra a matriz operacional, Curitiba e Florianópolis, suas duas filiais voltadas para vendas e suporte ao cliente.