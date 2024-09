Loja alternativa à App Store é lançada na União Europeia

A desenvolvedora de aplicativos para Mac e iOS sediada na Ucrânia, MacPaw, anunciou nesta terça que está lançando sua loja alternativa de aplicativos móveis Setapp, graças às novas regras do Digital Markets Act (DMA) na União Europeia. A empresa vem testando a loja de aplicativos há alguns meses com usuários selecionados. A MacPaw agora está permitindo que todo experimentem o Setapp Mobile num modelo beta aberto de acordo com o TechCrunch.

A loja tem mais de 50 aplicativos de produtividade, finanças, vídeo, foto e criatividade. Esses aplicativos incluem CleanMyPhone, ClearVPN, editor de vídeo Riveo, rastreador Awesome Habits, Time Master, BusyCal, Free your music, MonAI, AdLock, entre outros.

Embora o SetApp Mobile seja um mercado do ponto de vista técnico, os usuários terão todos os aplicativos por meio de uma assinatura mensal de US$ 9,99 com um teste de sete dias. Os usuários precisarão executar o iOS 17.4 ou posterior em seus dispositivos com um ID Apple associado a um estado-membro da UE.

A MacPaw foi uma das primeiras empresas a concordar com o controverso acordo de DMA da Apple para distribuir aplicativos por meio de um meio que não fosse a App Store. A empresa ainda não está definida sobre o modelo de negócios e a experiência do usuário, então optou por lançar esta versão inicial como um beta aberto.

"Vemos áreas de melhoria em termos de experiência do usuário, número de aplicativos e categorias que oferecemos. Achamos que há demanda pela loja de aplicativos alternativa, então decidimos lançá-la e ajustar nosso modelo de negócios com base no feedback dos usuários", disse Yaroslav Stepanenko, diretor de marketing da MacPaw, ao TechCrunch.

A MacPaw ofereceu principalmente aplicativos focados em Mac por meio de vários níveis de assinatura, permitindo que os usuários baixassem aplicativos iOS complementares para esses serviços. No entanto, com este mercado móvel Setapp, a empresa acredita que pode atender milhões de usuários de iPhone na UE.

Taxa controversa

A parte mais controversa da implementação do DMA da Apple foi sua Taxa de Tecnologia Básica. Os desenvolvedores que distribuem seus aplicativos por meio de mercados de aplicativos alternativos terão que pagar € 0,50 para cada primeira instalação anual por ano após atingir o limite de 1 milhão de instalações. Os reguladores já estão investigando os termos da Apple para descobrir se eles estão em conformidade com o DMA.

A MacPaw disse que não fez nenhuma previsão se a empresa terá que pagar essas taxas para distribuir seus próprios aplicativos por outros métodos.

Além da MacPaw, outras lojas também estão tentando entrar no mercado da UE. Em junho, a antiga loja de "terceiros" para Android, Aptoide, lançou uma loja de jogos. Há também a AltStore PAL, que oferece o emulador de jogos Delta junto com alguns outros aplicativos apoiados pelo Patreon.