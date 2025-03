JPMorgan usa computação quântica para gerar números aleatórios reais e avançam em criptografia

Pesquisadores ligados ao banco JPMorgan disseram ter conseguido alcançar aleatoriedade com um computador quântico. A aleatoriedade pode ter muitas aplicações, como segurança da informação e seleção do júri de processos judiciais. Mas é impossível ser alcançada com um computador tradicional.

Quantinuum H2-1. “Nossos resultados demonstram um passo em direção à aplicabilidade prática dos computadores quânticos atuais”, diz o artigo publicado na revista Nature nesta quarta-feira, 26. Os pesquisadores utilizaram o processador quântico

Para o líder do projeto e chefe de Pesquisa Aplicada em Tecnologia Global do JPMorgan, Marco Pistoia, esse é um avanço revolucionário. “O próximo passo será entender onde podemos aplicá-lo”, disse à Bloomberg.

Os números gerados de forma aleatória são importantes para encriptar dados sensíveis, por exemplo. Os tradicionais geradores de números não são aleatórios de verdade, já que os computadores executam operações matemáticas programadas que irão retornar sempre as mesmas respostas, diz a Bloomberg.

Outras funções para esses equipamentos podem incluir criptomoedas com maior eficiência energética e jogos de aposta online.

Quantinuum já vende seus produtos de geração aleatório de números para data centers, mas a certificação apresentada pelo artigo recém-publicado mostra que, de fato, os números são aleatórios. Com isso, indústrias de infraestrutura crítica e serviços financeiros podem começar a buscar aplicações para os computadores quânticos.

Os computadores quânticos têm como vantagem utilizarem como unidade básica da informação os qubits, que vão além da binariedade de ser um ou zero e podem existir nos dois estados ao mesmo tempo. Isso impulsiona a performance da máquina.