Intel eleva previsão de lucro em 2021 após 1º tri acima do esperado

A Intel elevou nesta quinta-feira suas perspectivas de vendas anuais com a forte demanda por computadores pessoais. Mas a previsão da empresa para o lucro no segundo trimestre ficou aquém das expectativas dos analistas diante de investimento pesado em fábricas para alcançar rivais com chips mais rápidos.

A Intel, que é uma das poucas empresas restantes na indústria de chips que projeta e fabrica seus próprios microprocessadores, disse que foi capaz de derrotar rivais durante uma escassez global de chips operando suas próprias fábricas. Mas a empresa disse que a falta de outros componentes de terceiros necessários para a montagem de computadores completos pode prejudicar suas vendas neste ano.

A Intel disse que a divisão de chips para PCs teve vendas de 10,6 bilhões de dólares no primeiro trimestre, acima das expectativas dos analistas de 10,17 bilhões, de acordo com dados da FactSet.

Patrick Gelsinger, que retornou à companhia como presidente-executivo este ano, disse à Reuters após a divulgação do resultado que a empresa excedeu as expectativas para chips de PCs em parte porque foi capaz de produzir internamente algumas etapas da fabricação.

A Intel disse que espera receitas e lucro ajustado em 2021 de 72,5 bilhões de dólares e 4,60 dólares por ação, respectivamente, acima das estimativas dos analistas de 72,32 bilhões e 4,58 dólares por ação, de acordo com dados da Refinitiv.

A fabricante de chips prevê receita e lucro ajustado para o segundo trimestre de 17,8 bilhões de dólares e 1,05 dólar por ação, com vendas acima das estimativas dos analistas de 17,59 bilhões. Mas a projeção de lucro veio abaixo das projeções de 1,09 dólar por ação, de acordo com dados da Refinitiv.

O diretor financeiro da Intel, George Davis, disse à Reuters que o lucro menor deve-se ao investimento em aceleração da produção de tecnologias de fabricação de 10 e 7 nanômetros.

A área de chips para centrais de dados teve receita de 5,6 bilhões de dólares no primeiro trimestre, abaixo das estimativas da FactSet de 5,89 bilhões.

A Intel disse que as vendas e lucro ajustado para o primeiro trimestre foram de 18,6 bilhões de dólares e 1,39 dólar por ação, acima das estimativas dos analistas de 17,89 bilhões e 1,15 dólar por ação, de acordo com dados da Refinitiv.