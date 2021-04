Instagram testa novo modelo de contagem de likes, e dará opções a usuários

O Instagram anunciou nesta quarta-feira, 14, que irá iniciar uma nova rodada de testes, desta vez globalmente, da política que esconde a contagem de curtidas em publicações feitas na plataforma. O Brasil foi um dos primeiros mercados a testar a função, começando em 2019.

Os novos testes anunciados hoje serão para uma pequena parcela dos usuários da rede e contam com diferenças em relação ao modelo que foi implementado inicialmente.

Os usuários que receberam a novidade terão algumas opções definidas pela plataforma para determinar como querem apresentar as curtidas, ao contrário da proposta inicial que escondia os likes de outras pessoas.

"Uma pequena parcela das pessoas poderá decidir qual a melhor opção de experiência individual no Instagram: não visualizar o número de curtidas em publicações de outras pessoas, desativar a contagem para suas próprias publicações ou manter a experiência original, exibindo o número total de curtidas em ambos", disse a rede social em nota.

De acordo com o Instagram, a decisão foi motivada pela resposta dos usuários da rede ao teste. Enquanto muitos se sentiram menos pressionados com a remoção das curtidas — o intuito inicial da plataforma, conforme anunciado em conferência do Facebook em 2019 —, algumas pessoas disseram que sentiam dificuldade em identificar tendências e conteúdos populares no Instagram.

"Continuaremos a coletar o feedback da nossa comunidade e seguiremos trabalhando com especialistas para determinar a melhor abordagem para um tema tão complexo", disse a rede, que reiterou que estuda também implementar mudanças na contagem de curtidas e reações no Facebook.