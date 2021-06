Instagram testa liberar link nos Stories para todos

A rede social Instagram testa a liberação do uso de links para sites nos Stories, a área de publicação de imagens que desaparecem em 24 horas. Hoje, a função é restrita apenas a usuários que tenham 10.000 seguidores ou mais em perfis na rede social. Nesta etapa inicial de testes, apenas alguns usuários do aplicativo para iPhone receberam a novidade.

A empresa avalia como será o uso do recurso de links que levam para fora do Instagram para, entre outros fatores, entender quais são os potenciais riscos ao liberar a função para todos.

Mesmo que o teste não vá para a frente e a função não seja amplamente liberada, o Instagram pretende adotar uma figurinha no lugar do link na parte inferior da tela (que gerou o bordão de influenciadores "arrasta pra cima"). Além disso, também será possível que usuários respondam publicações nos Stories que tenham links. As informações foram confirmadas pelo Instagram ao site americano de tecnologia The Verge.

Vale notar que a empresa não tem planos para permitir o uso de links em publicações feitas na linha do tempo (feed), sendo esse recurso apenas para as publicações nos Stories.