Instagram prepara recurso para agendar posts no próprio app, diz rumor

Para quem gerencia contas no Instagram ou mantém uma rotina de produção de conteúdo na plataforma, umas das dificuldades imposta pelo app é a falta de ferramentas para agendar publicações. Apenas dos Reels podem ser agendados por meio do 'Estúdio de Criação da Meta', no site do Facebook, ou então, resta buscar por serviços de terceiros, geralmente pagos por agregarem outras funções.

Mas, de acordo com informações mostradas pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, a empresa pretende solucionar essa questão. Paluzzi revelou no Twitter que teve acesso ao código fonte que mostra a intenção do Instagram em permitir tanto o agendamento de fotos quanto de Reels, possibilitando programar a publicação para qualquer horário, a partir de 20 minutos até 75 dias no futuro.

Com os detalhes a serem confirmados pela empresa, em favor de Paluzzi está o fato de que ele é um conhecido "vazador" de novos recursos da plataforma. Em janeiro, ele adiantou a chegada da função de pinar uma foto ou vídeo no seu perfil, implementada em abril pelo app.

Também compartilhou uma imagem da plataforma com uma ferramenta que permitia reorganizar o feed do perfil, que ainda não foi confirmado.