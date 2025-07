Instagram lança funcionalidade que permite ouvir prévias de músicas do Spotify sem sair do app

O Instagram deu mais um passo em sua integração com o Spotify no compartilhamento de músicas. Depois de acrescentar uma funcionalidade para as “notas”, agora a plataforma aprimora a experiência nos stories. A novidade, anunciada nesta segunda-feira, 30, permite que usuários ouçam prévias das músicas do Spotify compartilhadas nos stories, sem, com isso, precisar trocar de uma plataforma para outra.

Antes, ao compartilhar uma música do Spotify nos stories, o Instagram simplesmente incluía um link para a plataforma de streaming, sem permitir que os usuários ouvissem a música diretamente. Com a nova atualização, ao postar uma música nos stories, os espectadores poderão ouvir uma prévia da faixa sem precisar sair do aplicativo.

Embora pequena, essa significativa mudança torna mais fácil compartilhar e descobrir músicas dentro da própria plataforma, sem a necessidade de alternar para outro aplicativo. A novidade chega algumas semanas depois que o Instagram introduziu uma funcionalidade similar para as “notas”, nas quais usuários podem agora adicionar músicas do Spotify diretamente, permitindo que seus seguidores vejam o que estão ouvindo em tempo real.

Qual o objetivo dessas melhorias no Instagram?

Essas melhorias visam posicionar o Instagram como um centro de descoberta musical, o que pode incentivar os usuários a passarem mais tempo na plataforma. Além disso, reforçar os recursos musicais pode tornar o aplicativo mais competitivo em relação ao TikTok, que já domina o segmento e exerce grande influência nas paradas musicais globalmente.

Juntamente com essa atualização, o Instagram também anunciou novos estilos de fontes para stories e reels. A primeira delas será uma fonte inspirada na caligrafia da cantora e compositora pop Rosalía. Os usuários poderão desbloquear símbolos secretos desenhados à mão por ela ao digitar caracteres como ":-)", "***" e "<3", entre outros, segundo informações da plataforma. Essas novidades visam tornar a experiência no Instagram ainda mais personalizada e interativa para os usuários.