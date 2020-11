Instagram enfrenta instabilidades nesta terça-feira

O dia começou difícil para os aficcionados por tecnologia. Além do aplicativo de transportes Uber apresentar problemas, segundo o site DownDetector, o Instagram também está passando por instabilidades.

Segundo usuários do site, os principais problemas estão na atualização do feed e na abertura de stories e fotos, que não acontece desde hoje mais cedo. Alguns relatos apontam que somente a chegada de mensagens diretas está acontecendo normalmente. O problema, aparentemente, é só com a versão mobile do aplicativo — a web permanece normal.

No Twitter, diversos usuários reclamaram que a rede social de Mark Zuckerberg não está funcionando. A maior queixa dos usuários é que ele não carrega os conteúdos.

meu Instagram não carrega nada, vi que de algumas pessoas tbm tá bugado — sober ✨OLHA O FIX✨ (@raresober) November 10, 2020

Cara meu instagram nao carrega por nada! — Yolanda (@yoyozink) November 10, 2020

O instagram de vocês também ta meio bugado? O meu não carrega foto, nem storie direito desde a madrugada — Mari ❁ (@marinunesc_) November 10, 2020

Testado pela EXAME, o Instagram não apresentou problemas nem na versão web e nem em um iPhone 11. A empresa ainda não se posicionou sobre o assunto.