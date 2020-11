Uber enfrenta instabilidade nesta terça e passageiros relatam problemas

A Uber está passando por dificuldades técnicas na manhã desta terça-feira (10). Usuários do aplicativo de transporte estão relatando dificuldade na hora de solicitar um veículo pela plataforma. De acordo com o site Down Detector, os problemas teriam sido reportados a partir das 8h desta terça.

A EXAME entrou em contato com a Uber para entender o que está acontecendo, mas a empresa não se manifestou até a publicação deste texto. A reportagem será atualizada quando a companhia enviar um posicionamento oficial.

Aparentemente o problema não está afetando apenas usuários brasileiros. A dificuldade técnica já foi relatada no México, nos Estados Unidos e em outros mercados onde a companhia opera. O problema também parece afetar tanto usuários do sistema operacional Android como quem usa o aplicativo no iPhone.