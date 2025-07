Instagram amplia testes com anúncios obrigatórios e que não podem ser pulados

Com testes iniciados há pouco mais de um ano, os “intervalos publicitários” nas plataformas da Meta agora parecem caminhando para se tornar uma realidade, pelo menos para usuários do Instagram nos Estados Unidos. O editor adjunto da The Verge, Thomas Ricker, relatou ter recebido três desses anúncios não puláveis nos últimos dois dias, o que aumentou seu desejo de parar de usar a rede social.

Essa nova funcionalidade força os usuários a assistirem aos anúncios por um período determinado antes de poderem continuar rolando a página – o que aproxima a experiência no Instagram da de assistir à TV, mas sem a opção de mexer no celular durante os intervalos comerciais, já que é no próprio smartphone que o anúncio não pulável está sendo exibido.

Conhecido como "ad breaks", o recurso surge durante a rolagem dos stories e do feed. Após um certo tempo, a plataforma impede o usuário de continuar até que ele assista ao anúncio. Um ícone de "ad break" com um contador regressivo é exibido no canto esquerdo inferior, indicando quanto tempo falta para que o usuário possa continuar navegando.

Quando clicado, surge uma mensagem explicando que essa é uma nova forma de visualizar anúncios na plataforma e que, em algumas situações, o usuário precisará assistir ao conteúdo antes de seguir navegando. Embora o Instagram já exiba postagens patrocinadas e anúncios entre o conteúdo, esse novo formato se destaca por ser mais incisivo, forçando o usuário a permanecer na tela durante esse período.

Outras plataformas

Além do Instagram, outras plataformas como o YouTube também exibem anúncios não puláveis, tanto antes quanto durante os vídeos. Já o TikTok, apesar anúncios entre os vídeos curtos, ainda permite que os usuários passem por eles deslizando para a direita – algo que também é possível na plataforma da Meta, exceto quando se trata da nova funcionalidade.

A implementação desse novo formato no Instagram foi motivo de controvérsia entre os usuários desde os primeiros testes. A insatisfação com o aumento do número de anúncios agora se soma à inundação de produções geradas por inteligência artificial, muitas delas classificadas como “AI Slop” – conteúdo de baixa qualidade, pouco criativo, nem sempre autoral e feito apenas para encher feeds e ganhar dinheiro.