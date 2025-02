Indonésia fecha acordo de US$ 300 bi com Apple para permitir venda do iPhone 16

A Apple poderá voltar a vender os iPhones 16 na Indonésia após a empresa da maçã fechar um acordo com o país de US$ 300 milhões. Em outubro, pelo incumprimento de alguns dos seus compromissos de investimento no país, o Governo da Indonésia proibiu a venda e a utilização de modelos do iPhone 16, a par de outros produtos da Apple lançados na altura, incluindo o Apple Watch Series 10.

Como contrapartida, a Apple terá que construir fábricas para produzir os componentes de seus produtos, inclusive os headphones AirPods. O acordo também prevê um investimento em um centro de desenvolvimento e pesquisa em software perto da capital do país, Jacarta.

Os US$ 300 milhões acordados estão abaixo do US$ 1 bilhão que a Apple havia oferecido no mês passado, reportou o Financial Times. A empresa disse que, com o dinheiro, construiria uma fábrica para manufaturar o dispositivo de rastreio AirTag, mas o governo disse que a medida era insuficiente para atingir os requisitos e liberar as vendas de iPhone 16.

A aprovação do acordo por um valor mais baixo demonstra a dificuldade enfrentada pelo país em atrair investimento estrangeiro.

A Câmara Americana de Comércio na Indonésia disse que é “bastante desafiador” para empresas estrangeiras estarem em acordo com as regras locais, já que não há produtos domésticos disponíveis para todos os setores, como o de eletrônicos.