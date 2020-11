Hsieh, ex-Zappos e guru do e-commerce, morre em incêndio misterioso

O fundador da varejista online de calçados e roupas Zappos, Tony Hsieh, morreu na noite desta sexta-feira, 27, após sofrer queimaduras ao combater um incêndio na residência de sua família, no último dia 18, no estado americano de Connecticut.

A confirmação da morte foi dada à rede americana CNN por Megan Fazio, uma porta-voz da DTP, empresa do mercado imobiliário sediada em Las Vegas na qual Hsieh ocupava o cargo de “visionário” desde 2012. A polícia ainda investiga as causas do incêndio.

Com 46 anos, o americano descendente de taiwaneses era uma das figuras mais populares entre os empreendedores americanos.

Por causa de Hsieh, a Zappos foi uma das pioneiras em várias tendências do varejo eletrônico como o mundo conhece hoje. Aberta em 1999 como uma loja de sapatos online (o nome Zappos é uma corruptela de zapatos, palavra em espanhol para sapatos), a Zappos logo expandiu os negócios para acessórios como bolsas, óculos e roupas.

Uma das primeiras façanhas da empresa foi a de anunciar o estoque de concorrentes dentro de sua plataforma. Foi o embrião do modelo de marketplace adotado na mesma época por varejistas online como a Amazon, que comprou a Zappos em 2009 por 1,2 bilhão de dólares.

O mantra de Hsieh para fazer negócios na internet era “Entregando felicidade”. A expressão inclusive deu o título em inglês do livro com as memórias dele, lançado em 2010. O título não era à toa. Hsieh era reconhecido por não ter muitos limites na hora de convencer o consumidor a comprar online – e, de preferência, da Zappos.

Entre os mimos oferecidos pela empresa estão fretes grátis até mesmo para compras com tíquetes baixos, como meias de 10 dólares. Ou, ainda, a possibilidade de o cliente retornar quantos calçados quiser à empresa caso nenhum deles encaixe corretamente no pé – tudo isso sem custos adicionais.

A empresa foi ainda uma das primeiras a ter como vantagem competitiva um frete rápido. Atualmente, nos Estados Unidos, os clientes Zappos recebem os produtos em até cinco dias.

Em outra frente, a Zappos foi uma das primeiras empresas a abolir cargos e hierarquias e a estabelecer uma cultura de trabalho “sem chefe”.

Embora parte da Amazon, Hsieh esteve à frente como CEO da Zappos até agosto deste ano. Na ocasião, Hsieh decidiu investir em propriedades ao redor de Park City, no estado de Utah, avaliadas em 56 milhões de dólares.

Antes disso, desde 2012 Hsieh estava envolvido num esforço para dar uma nova cara ao centro de Las Vegas. Nos últimos oito anos, um grupo de investimentos liderado por Hsieh aportou mais de 350 milhões de dólares na região, por meio da DTP.

A ambição de Hsieh era criar um distrito de inovação e atrair startups para a cidade no meio do deserto de Nevada conhecida mundo afora pelos cassinos e hotéis de luxo.

Por causa dos investimentos da DTP, Las Vegas é atualmente um das 10 melhores cidades americanas para começar um negócio de tecnologia, de acordo com relatório recente da Fundera, um agente imobiliário online.