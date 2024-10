Live-commerce tem 597 milhões de consumidores na China, 54,7% do total de internautas

O número de usuários de comércio eletrônico com transmissão ao vivo, conhecido como live commerce, aumentou continuamente na China. Até dezembro de 2023, a escala de usuários atingiu 597 milhões, representando 54,7% do total de internautas do país. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento de Alta Qualidade da Indústria de Comércio Eletrônico com Transmissão ao Vivo (2023-2024), publicado nesta sexta-feira, 11, a taxa de penetração desse tipo de comércio eletrônico cresceu de 4,9% para 30,4% entre 2019 e 2022. No ano passado, chegou a 37,8%.

Live commerce gera milhões de empregos na China

O relatório também mostra que o número total de pessoas empregadas na indústria de comércio eletrônico da China já excedeu 70 milhões, abrangendo várias funções, como câmera, direção, produção, legendagem, tecnologia de transmissão ao vivo, planejamento, design e gestão de amostras. Esses empregos também incluem vários departamentos de negócios relacionados ao setor.

Concentração geográfica e crescimento de vendedores

As empresas de live commerce estão principalmente concentradas nas províncias costeiras da China, com destaque para Zhejiang e Guangdong. Hangzhou, Haikou e Shenzhen tornaram-se os principais locais de aglomeração do setor. Várias empresas líderes do mercado têm seus endereços de registro em cidades como Pequim, Xangai, Hangzhou e Shenzhen.

Os dados do Ministério do Comércio da China revelam que, no primeiro semestre de 2023, o número de vendedores ativos de live commerce em todas as indústrias e setores atingiu 3,374 milhões. Além disso, a Agência Nacional de Estatísticas aponta que, em 2023, as vendas líquidas de bens físicos online na China aumentaram 8,4% em relação ao ano anterior, representando 27,6% do total de vendas de consumo social. De janeiro a junho de 2024, as vendas online cresceram 8,8%, representando 25,3% do total das vendas de consumo.

Relatório destaca crescimento contínuo

O Relatório de Desenvolvimento de Alta Qualidade da Indústria de Comércio Eletrônico com Transmissão ao Vivo (2023-2024) foi produzido pelo Instituto Nacional de Metrologia da China, em conjunto com o Centro de Certificação da Qualidade da China, o Centro de Pesquisa Científica e Tecnológica da Alfândega da China e o Instituto de Inovação Tecnológica da Academia Nacional de Metrologia da China em Shenzhen.

O contínuo crescimento do live commerce demonstra a importância estratégica desse setor para a economia digital da China.