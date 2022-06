É hora de dar tchau ao Hangouts; serviço será desativado no segundo semestre

Os últimos sobreviventes que ainda "habitam o app" mensageiro Hangout, do Google, terão de dizer adeus ao serviço. Nesta segunda-feira, 27, a empresa do buscador afirmou que começará a migrar as contas para o Chat, um aplicativo de proposta similar.

Para quem usa o Hangouts em dispositivos móveis, um aviso será emitido pedindo para que seja realizada a migração. No entanto, o aplicativo ainda poderá ser usado até novembro, e a empresa diz que os usuários terão “pelo menos” um mês de aviso antes que a página da plataforma comece a redirecionar automaticamente para o site do Chat.

O Google também promete transferir as conversas automaticamente para o aplicativo mais recente.

O movimento da empresa é eliminar gradualmente a marca Hangouts em favor de seus serviços de mensagens mais recentes, então não é surpresa que a companhia finalmente tenha decidido encerrar a plataforma.

E, embora nunca tenha se firmado como um app popular, o obsoleto Hangouts teve seus fãs devotos. Contudo, segue pelo mesmo destino do antecessor Google Talks.