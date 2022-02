GTA 6 está em desenvolvimento, confirma Rockstar

A próxima edição do jogo GTA, produzido pela Rockstart, é especulado há anos e finalmente a desenvolvedora trouxe uma novidade sobre o título. Em um comunicado à imprensa, um representante da empresa dona da franquia Grand Theft Auto confirmou que o novo jogo está em produção:

"Com a longevidade sem precedentes de GTA V, sabemos que muitos de vocês nos questionam sobre um novo título da série Grand Theft Auto. Com cada novo projeto em que embarcamos, nossa meta é sempre ir além do que entregamos anteriormente -- e estamos felizes em confirmar que o desenvolvimento do próximo Grand Theft Auto está acontecendo. Queremos compartilhar mais informações assim que tivermos o que compartilhar, então fique ligado ao Rockstar Newswire para detalhes oficiais.

Em nome de toda a equipe, agradecemos pelo seu suporte e não vemos a hora de dar um passo em direção ao futuro com você!"

Os rumores indicam que o possível GTA 6 deve se passar nos dias atuais, com chances de ter uma protagonista mulher.

GTA 6 ainda não tem previsão de lançamento, mas levando em conta o anúncio desta sexta-feira e o ciclo de anúncio-lançamento de grandes títulos da Rockstar, Grand Theft Auto 6 deve chegar daqui a cerca de dois anos.