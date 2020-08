O Google se uniu com as operadoras Claro, Oi, Tim e Vivo e com as fabricantes de smartphones Samsung, Motorola, LG, Multilaser e Positivo Tecnologia para lançar um SMS inteligente chamado Rich Business Messaging.

O RBM permite o envio de mensagens por empresas de forma personalizada e com melhores taxas de conversão. É possível enviar arquivos multimídia e obter relatórios de leitura e envio.

O RBM funciona sobre o protocolo chamado Rich Communications Services, mais conhecido pela sigla RCS. Ele é a versão mais recente do serviços de mensagens SMS, usado por aplicativos como o Android Messages e o Samsung Messages. O RCS, impulsionado pelo Google, já funciona nas quatro operadoras. Apesar de usar recursos conectados, o RBM não descontará dados da franquia de internet móvel dos consumidores.

As operadoras, por meio de parceiros, oferecerão o RBM sob um modelo de cobrança por mensagens avulsas ou por sessões de até 24 horas. Fora isso, o serviço será oferecido para o Ministério da Saúde sem custo até o final deste ano para o envio de informações sobre a covid-19.

Segundo o Google, testes realizados no Brasil, em campanhas distintas, tiveram taxas de conversão de 5 a 7,8 vezes melhores do que com o SMS comum.

“A transformação no modo de consumir, que passou a ser ainda mais online em função da pandemia da Covid-19, fez com que marcas e consumidores buscassem maneiras de comunicação mais interativas”, diz, em nota, Fabio Coelho, presidente do Google Brasil e vice-presidente do Google.

Todos os smartphones Samsung Galaxy que foram lançados neste ano já são compatíveis com o RMB, assim como os seguintes modelos: Galaxy S8, S8+, S9, S9+, S10e, S10, S10+, Note8, Note9, Note10, Note10+, M10, M20, M30, A7 2018, A9 2018, A80, A70, A50, A30, A30s, A20, A20s, A10, A10s.

“Na Samsung, o consumidor está no centro de todas as decisões. Temos uma sólida parceria com o Google e a habilitação do serviço RCS reforça o nosso compromisso em oferecer a melhor experiência por meio de nossos produtos, otimizando a rotina de nossos usuários”, afirma, em nota, Antonio Quintas, Vice-Presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

O RBM é um caminho para as operadoras combaterem o WhatsApp no Brasil com um sistema sobre o qual elas têm controle e podem oferecê-lo às empresas que quiserem se comunicar com clientes pelo celular.