Google revela qual o produto para casa mais desejado pelos brasileiros

No ano passado, a pandemia fez com que muitos brasileiros ficassem em casa -- 7 em cada 10 não tinham intenção alguma de voltar ao trabalho presencial, segundo pesquisa do instituto Ipsos. Com mais tempo dentro do lar, a necessidade de agilizar o dia a dia fez com que as buscas por um eletrodoméstico explodissem: o lava-louças. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google Brasil, o eletrodoméstico registrou aumento de 95% em volume de buscas em 2020 -- a maior alta dentro do setor.

Vale destacar que o eletrodoméstico não é o campeão de buscas dentro da plataforma: eletrodomésticos de linha branca, como geladeira e fogão, tiveram maior quantidade de pesquisas realizadas no mesmo período.

Em 2021, o crescimento da procura pelos lava-louças se mantém. As buscas pelo produto apresentaram crescimento de 26% na semana encerrada em 11 de abril, em relação à média das quatro semanas anteriores. Com a queda na temperatura, outros itens como centrífuga e secadora superaram o volume de procura pelo produto no mesmo período.

Apesar do "boom" das lava-louças na ferramenta de buscas, o Google afirma que a alta não se transforma, na mesma proporção, em volume de compras pelo eletrodoméstico. Uma das razões para isso pode estar no preço: uma pesquisa rápida mostra que o preço de um lava-louças pode variar de R$ 1888,89 a R$ 5276,00 e, em um ano no qual o país atingiu a marca de 14 milhões de desempregados, o eletrodoméstico ainda pode ter ficado de fora do bolso de quem perdeu renda.

Mas, a vontade de realizar o sonho do lava-louças próprio não passou -- e, mesmo quem desistiu de comprá-lo por falta de dinheiro pretende adquirir um lava-louças em 2021. "Em uma pesquisa realizada pelo Google, 7 em cada 10 entrevistados perderam renda no ano passado e 16% relataram que desistiram de comprar lava-louças por redução de renda. Contudo, 11% dizem que ainda estão se programando para adquirir este produto ainda em 2021", diz Julia Busch, analista de insights para a indústria de bens de consumo do Google Brasil.

De olho na alta, empresas apostam até mesmo em novas versões do eletrodoméstico. É o caso da Tramontina, que, no ano passado, lançou um lava-louças com capacidade para 15 serviços. De acordo com a marca, o foco do lançamento foi atingir inovação e sustentabilidade: com ele, é possível reduzir em até 92% o consumo de água e mais de 60% em energia.

“Traduzindo para algo mais palpável, num período de 280 dias, lavando a louça com a máquina da Tramontina em comparação à lavagem manual, é possível economizar em torno de 26 mil litros de água, o equivalente a cerca de 600 banhos de ducha com duração de cinco minutos”, diz o diretor comercial da Tramontina, Felipe Lazzari.