O frio chegou? Santa Catarina registra 1ª temperatura negativa do ano

O estado de Santa Catarina teve o primeiro registro de temperatura negativa em 2021. Durante a madrugada, os termômetros da cidade de Urupema (Planalto Sul) registraram –2°C. Houve o registro de geada, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram).

Uma massa de ar frio e seco de origem polar, típica de outono, também provocaram o amanhecer gelado com mínima de 3°C em Maravilha e 1°C em Ponte Alta do Norte, com ocorrência de geada isolada nas áreas altas dessas regiões. No Litoral, a temperatura mais baixa foi registrada no Litoral Sul, 10°C em Criciúma. Em Florianópolis, mínima de 13°C no norte da Ilha.

Segundo o Ciram, a previsão de massa de ar frio e seco mantém os dias ensolarados e a temperatura baixa especialmente à noite e ao amanhecer até a próxima sexta-feira (30). Essa massa perde força no fim de semana e a temperatura volta a se elevar.