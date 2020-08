Facas e panelas? A Tramontina promete uma super lava-louças

A Tramontina é famosa pela qualidade de suas facas e panelas. Mas a marca também atua além das lâminas e caçarolas. No segmento de equipamentos, produz cubas de aço inox, coifas, cooktops, fornos de embutir, além de eletrodomésticos como batedeiras, liquidificadores. O mais recentemente lançamento é a entrada no mercado de lava-louças para uso doméstico, item que ganhou status de fundamental na pandemia do coronavírus.

Sim, eletrodomésticos em geral ganharam importância em tempos de isolamento social. O modelo de lava-louças da Tramontina se chama Inox S15X 60 e tem capacidade para 15 serviços. A inovação no portfólio acontece após uma série de pesquisas com o consumidor. A partir de dados obtidos em estudo desenvolvido pela Universidade de Bonn, na Alemanha, foi possível mensurar o desempenho da lava-louças Tramontina em comparação à lavagem manual. Segundo a marca, usando a máquina da Tramontina, é possível reduzir em até 92% o consumo de água e mais de 60% em energia.

O lançamento da Tramontina: louça de até 15 pessoas de uma vez O lançamento da Tramontina: louça de até 15 pessoas de uma vez

“Traduzindo para algo mais palpável, num período de 280 dias, lavando a louça com a máquina da Tramontina em comparação à lavagem manual, é possível economizar em torno de 26 mil litros de água, o equivalente a cerca de 600 banhos de ducha com duração de cinco minutos”, garante o diretor comercial da Tramontina, Felipe Lazzari.

De acordo com a Tramontina, sua máquina de lavar louça também se destaca por apresentar o menor consumo de água e energia, o menor ruído durante o funcionamento, além de comportar a louça de até 15 pessoas, a maior capacidade do mercado. Conta ainda com o programa mais rápido, que permite lavar o equivalente a quatro serviços em apenas 14 minutos.

“Da mesma forma que a Tramontina já está consolidada nos lares dos brasileiros com talheres, panelas e utensílios, queremos ampliar nossa presença nas cozinhas com equipamentos que atendam às necessidades das pessoas. A cada ano, esses ambientes ganham maior destaque nas residências em função da estarem conjugadas, na maioria dos novos projetos, com a sala de estar. Isso aumenta a demanda por eletrodomésticos bonitos e funcionais”, afirma Lazzari.

A lava-louças da Tramontina foi desenvolvida em aço inox e apresenta cesto exclusivo para talheres, que pode ser removido para a colocação de louças maiores, e cesto superior com regulagem de altura. Também conta com programas automáticos com tecnologia smart wash, que detectam o nível de sujeira da louça, adequando tempo e consumo de água e energia. Tem ainda funções que permitem ciclos de lavagem com meia carga e que potencializam a remoção de germes e bactérias por meio da função limpeza extra também estão entre os diferenciais.

A preocupação da marca com o consumo da é bastante legítima. Conforme dados da ONU (Organização das Nações Unidas), 110 litros de água por dia são suficientes para atender às necessidades básicas de uma pessoa. Porém, o consumo médio de água no Brasil é de 154,9 litros por dia, por habitante. Ou seja, 30% mais do que o indicado.

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a água tratada. A realidade brasileira é complexa e, por isso, ações de educação aos consumidores devem ser incentivadas. Dicas de uso para garantir a economia de água no dia a dia trazem resultados importantes para a conservação deste recurso natural básico para o ser humano.

Em casa, duas atividades principais que consomem grande quantidade de água e podem ser aprimoradas com ações de racionamento são tomar banho e lavar louça.

O banho diário pode ser um grande aliado na redução do consumo de água. Considerando o uso de ducha, um banho de 15 minutos consome em torno de 135 litros de água, ou seja, 122% do volume total indicado pela ONU como suficiente para cada pessoa. Diminuir o tempo do banho, fechando o chuveiro no momento de se ensaboar, por exemplo, pode reduzir este consumo para 45 litros.

Apesar da lavagem da louça variar muito de casa para casa, é uma atividade que também é foco de consumo de água excessivo e desnecessário. A Sabesp divulgou dados que indicam que a lavagem da louça de forma manual, por 15 minutos, consome 117 litros de água. Outro estudo divulgado pela Universidade Bonn na Alemanha, traz números semelhantes levantados a partir de uma pesquisa com 113 pessoas que foram cronometradas enquanto faziam a lavagem e secagem da louça ao seu modo.