Google lança ferramenta para facilitar buscas sobre as eleições de 2022

O Google anunciou nesta sexta-feira, 26, uma página dedicada às tendências de busca sobre as eleições deste ano, a Central Google Trends - Eleições 2022 (clique aqui para visitar). O site reúne informações em tempo real sobre a disputa e sobre os candidatos à Presidência da República, como os nomes que têm sido mais procurados e que tipo de assunto relacionado a eles está em alta.

O Google Trends também publicará boletins semanais com as principais tendências de buscas sobre as eleições no Brasil. O cadastro pode ser feito neste link.

Com a nova ferramenta, o eleitor consegue analisar o engajamento gerado pelos candidatos. A página inicial traz um painel comparativo com o índice de consultas por cada um deles nos últimos sete dias. Um pouco abaixo, estão estatísticas sobre as buscas relacionadas aos partidos dos presidenciáveis na última semana.

Ao clicar no ícone de um candidato, o eleitor vai para uma página específica que apresenta diversas informações, como a variação de interesse por ele ao longo do tempo, quais perguntas costumam ser feitas sobre o presidenciável e quais são os termos que são digitados na busca junto ao nome dele.

A página também mostra o que as pessoas têm perguntado sobre pesquisas eleitorais, campanhas e propostas. Os eleitores podem baixar os dados disponíveis na página. O Google reforça que os dados do Google Trends representam o interesse de busca no site, não indicam intenção de voto nos candidatos.

