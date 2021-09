Adeus, home office? Google compra escritório em Nova York por R$10 bilhões

O Google anunciou nesta terça-feira, 21 que irá comprar um edifício empresarial em Nova York por 2,1 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 10 bilhões de reais.

É a maior aquisição de um prédio do tipo desde o início da pandemia, de acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, o que pode significar que empresas gigantes, incluindo aquelas que foram as primeiras a adotar o modelo de trabalho remoto, ainda tenham apetite por espaços de convivência e trabalho.

O prédio ainda está em construção na parte oeste de Manhattan, às margens do Rio Hudson. O projeto é chamado de St. John's Terminal, em referência a um antigo terminal de cargas que ficava no local. O Google já aluga o espaço, mas afirmou planejar exercer uma opção de compra a partir no ano que vem.

Nova York é a segunda maior concentração de trabalhadores do Google nos EUA, atrás apenas da Califórnia.

O movimento do Google vem sendo interpretado como um retorno ao trabalho presencial, ainda que no longo prazo. No passado, o Google já afirmou que pretende exigir que funcionários da empresa se vacinem contra a covid-19 e protelou planos de retorno por conta do avanço da variante Delta nos EUA.

Um retorno mais planejado da empresa está previsto para o início de 2022.