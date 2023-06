Google Cloud vai oferecer consultoria para ajudar clientes em IA

A unidade de computação em nuvem do Google vai começar a oferecer serviços de consultoria para ajudar clientes a usar inteligência artificial (IA) generativa, já que empresas de vários setores buscam capitalizar a onda de interesse pela nova tecnologia.

O Google Cloud planeja oferecer assessoria e ferramentas para que clientes aproveitem a IA de modo a identificar tendências, resumir informações, aumentar a automação e gerar conteúdo, informou a empresa na quarta-feira, 7.. A IA generativa capacita chatbots como o ChatGPT e o criador de imagens Dall-E a produzir texto, imagens ou vídeo respondendo às solicitações dos usuários.

Nos últimos meses, companhias demonstraram muito entusiasmo com o potencial da IA generativa, mas “sempre há essa dinâmica de como começar”, disse Carrie Tharp, vice-presidente de indústrias do Google Cloud.

O Google, controlado pela Alphabet, tenta usar suas habilidades em IA para se destacar no mercado de computação em nuvem, que é visto como uma das melhores apostas da empresa para crescer à medida que seu principal negócio de buscas amadurece. O Google está atrás da Amazon.com e da Microsoft no mercado, mas a unidade divulgou seu primeiro trimestre de lucro no início deste ano. Nesta semana, o Google Cloud compartilhou novos clientes por meio de seus produtos de IA generativa, como o site de viagens online Priceline e a Mayo Clinic.

Potencial do mercado

A IA generativa pode gerar US$ 1,3 trilhão em vendas de hardware, software, serviços e outras ferramentas até 2032, escreveram analistas da Bloomberg Intelligence em relatório no início deste mês.

O Google Cloud também lançou mais parcerias para aprofundar suas ofertas em IA generativa, como um acordo com a startup Typeface, que ajuda empresas a usar a tecnologia. A Typeface incorporou os modelos de IA do Google em suas ofertas, e o Google, por sua vez, incluiu a Typeface no Google Workspace. As empresas não divulgaram detalhes financeiros da parceria.

“A mágica acontece quando você conecta todos os pontos”, disse o CEO da Typeface, Abhay Parasnis.