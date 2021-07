Globo de luzes, homem grávido e raio-x: os novos emojis de 2021

É dia do Emoji, uma forma de comunicação entre máquinas que transcende barreiras de linguagem e pode ser entendido em todos os lugares do mundo. Todos os anos, são adicionados novas elementos à linguagem, ampliando significados e permitindo que mais ideias sejam traduzidas em imagens.

Quem determina o que entra e o que não entra é um consórcio chamado Unicode, responsável por estabelecer padrões na internet e permitir que diferentes dispositivos se entendam. É por causa dessas regras que é possível ver o mesmo emoji seja no Android, iPhone, PC ou Mac, por exemplo. Gigantes de tecnologia compõem o consórcio, como omo Apple, Facebook, Adobe, Google, Huawei, IBM, Microsoft, além de membros menos relacionados ao mercado de tecnologia, como os governos da Índia e de Bangladesh.

Antes da existência do consórcio, não havia padrão para a codificação de algumas linguagens e muitas vezes os computadores não podiam entender informações.

Como o consórcio é uma entidade sem fins lucrativos que visa estabelecer um padrão na internet, a sugestão de novos emojis não é feita unilateralmente e é aberta para que qualquer pessoa possa fazer uma pesquisa, elaborar um caso e dizer por que um emoji específico precisa ser adicionado à lista. Nos últimos anos, diversos jornalistas relataram a experiência de propor um emoji ao Unicode e como ela funciona.

Por conta disso, não só pessoas podem propor novas peças, como também empresas. Em 2019, por exemplo, a montadora Ford patrocinou a empreitada de sugerir o emoji de picape, bem como o desenho, que lembra uma F-150 nos modelos mais antigos.

Este ano, a Unicode está adicionando mais diversidade à lista, com a inclusão de emojis como o homem grávido, além do aperto de mão multirracial. Na lista também estão o emoji batendo continência, a carinha feliz derretendo e o emoji com lágrimas de felicidade.

Embora sejam universais, há usos regionais dos emojis. Segundo uma análise empírica publicada no jornal Online Social Networks and Media, que avaliou dezenas de milhões de tuítes em 30 línguas, alguns padrões foram percebidos. O mais usado é o infâme "chorando de rir"😂. Os brasileiros, por exemplo, usam o coração vermelho ❤ mais do que os americanos, pois o uso está relacionado também à família. No Oriente Médio, o coração preferido é o azul 💙.