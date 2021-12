Falha no AWS derruba Amazon, iFood, Riot e parte da internet mundial

O serviço de nuvem e hospedagem e bancos de dados Amazon Web Service apresentou uma falha nesta terça-feira, 7.

O serviço, que é um dos mais usados no mundo, levou junto vários serviços online que, quando não estão complemente fora da rede, apresentarem instabilidade durante a tarde.

Na lista estão iFood, Disney+, Amazon Prime Video, League of Legends, Valorant, e outros.

A página de suporte do AWS confirma a instabilidade em todas as regiões em que atua. A falha afeta especificamente o serviço AWS Management Console.

“Estamos passando por problemas de console e de API na região US-EAST-1. Identificamos a causa raiz e trabalhamos ativamente para a recuperação. O problema afeta a página de destino global, que também é hospedada no US-EAST-1”, diz o alerta da Amazon na página de status do AWS, publicado às 13h26 no horário de Brasília.