Falha em servidores da IBM gerou instabilidade da internet nesta segunda

Um suposto problema de superaquecimento de data centers da IBM pode estar prejudicando a conexão de milhões de usuários no Brasil que tentam acessar sites, serviços e jogos de empresas e bancos como Caixa, Itaú, Correios, WhatsApp, FreeFire, entre outros. Mais cedo, internautas estavam encontrando dificuldades para acessar o aplicativo do Nubank.

A informação foi reportada inicialmente pelo site CISO Advisor. Ao que foi apurado, o problema estaria prejudicando a refrigeração das estruturas que hospedam a IBM Cloud. Durante o dia, diversos serviços digitais apresentaram instabilidade no Brasil, como mostra o site DownDetector.

Segundo o Nubank, que foi afetado pelo problema, parte da base de clientes do banco digital encontrou oscilações ao acessar algumas funções do aplicativo. “Nosso time de engenharia está trabalhando para solucionar o ocorrido o mais rápido possível e as funções já estão sendo reestabelecidas”, respondeu, em nota.

A IBM enviou uma notificação aos clientes da empresa às 9h20 desta segunda-feira, 7, informando o problema. Segundo a empresa, “o provedor de instalações encontrou uma interrupção no suprimento principal de água que alimenta as torres de resfriamento”. A companhia disse ainda que o incidente já havia sido solucionado e era necessário agora aguardar pelo resfriamento dos equipamentos, o que poderia levar 1 hora.

A EXAME tentou o contato com a IBM e companhia se limitou a encaminhar um tuíte publicado mais cedo.

A cooling failure within the building that houses the IBM Cloud’s Sao Paulo data center has resulted in a temporary disruption of service. IBM is working with all involved parties to restore service as soon as possible.

— IBM Cloud (@IBMcloud) December 7, 2020