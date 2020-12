Astronauta japonês faz fotos impressionantes da Terra vista do espaço

Todas as vezes que o astronauta japonês Soichi Noguchi está na Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês) ele publica uma série de fotos em suas redes sociais que impressionam pela beleza de detalhes.

Entre o sábado, 5, e o domingo, 6, ele fotografou várias partes da Terra, como as cidades de Los Angeles, nos Estados Unidos, e Riad, na Arábia Saudita. Também captou imagens do Havaí e da costa grega.

Soichi Noguchi está no espaço desde o dia 15 de novembro, quando participou da segunda missão da empresa de Elon Musk, a Space X, rumo à ISS. Ao lado dele estavam Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker.

Hopkins, que era o comandante a bordo, teve que dormir fora da ISS já que a estação espacial estava lotada no momento da chegada da nova equipe espacial (outros três astronautas já estavam “hospedados” no complexo).

O astronauta japonês, que é engenheiro, fez sua primeira viagem ao espaço em 2005, com a aposentada nave da Nasa Discovery. Voltou à ISS em 2009, com a nave russa Soyuz.