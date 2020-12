Aplicativo do Nubank fica fora do ar

Pelo menos 200 clientes tiveram problemas ao acessar o aplicativo do banco digital Nubank nesta segunda-feira, 7. É o que aponta o site Downdetector.

Procurado, o banco diz que hoje pela manhã parte da base de clientes do Nubank encontrou oscilações ao acessar algumas funções do aplicativo. “Nosso time de engenharia está trabalhando para solucionar o ocorrido o mais rápido possível e as funções já estão sendo reestabelecidas”, respondeu, em nota.