Facebook volta às origens e lança novo aplicativo para universitários

O Facebook anunciou, nesta quinta-feira, que lançou um novo aplicativo voltado para estudantes universitários. Inicialmente, o app será apenas para estudantes dos Estados Unidos. O novo serviço é uma retomada da ideia inicial da rede social, que tinha como objetivo criar um ambiente virtual para universitários.

Focado em facilitar a interação de estudantes das próprias universidades, o aplicativo Facebook Campus mostrará apenas conteúdo relacionado com a vida estudantil. A página inicial terá notícias sobre as universidades, e os alunos poderão criar grupos distintos que se encaixem na temática.

Os estudantes também podem criar salas de conversa apenas para alunos, além de ter uma ferramenta para achar com mais facilidade outros estudantes da mesma universidade.

Para poder acessar o aplicativo, eles devem criar uma conta com o e-mail individual da universidade e criar um novo perfil — ou seja, não é possível utilizar o mesmo perfil do Facebook tradicional. As informações que adicionarem em seu perfil estudantil servirão para encontrar estudantes com características similares.

Reprodução do aplicativo “Campus” do Facebook, com foco em comunidades universitárias

Até o momento, apenas 30 universidades dos Estados Unidos podem utilizar o aplicativo. E, inicialmente, apenas estudantes da mesma universidade poderão se contatar e fazer amizade — o Facebook não informou se há intenção de expandir para relações entre as universidades.

Indivíduos que já se formaram também podem utilizar o serviço, embora o Facebook sugira que eles deixem o espaço apenas para aqueles que ainda estão cursando algo nas instituições.

A ideia pode aumentar o interesse dos jovens no Facebook, além de ser uma maneira original de reinventar a rede social. Embora o Facebook tradicional já permita que estudantes e universidades criem suas próprias comunidades, esse novo aplicativo será uma rede social sem parentes e outros amigos — o que pode ser interessante para estudantes que desejam manter sua vida escolar mais particular.