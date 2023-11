Fabricante de celular chinesa OPPO disputa mercado com a Samsung na Indonésia

Jacarta, a capital da Indonésia, está testemunhando uma guerra de marcas de telefone celular, com duas protagonistas: a OPPO, da China, e a Samsung, da Coreia do Sul. Em março deste ano, a Samsung ajustou o preço de pequenos produtos dobráveis com tela vertical no mercado indonésio, com uma redução de preço de 700 yuans, a fim de atacar a OPPO.

O ajuste de preço da Samsung já cobriu os mercados do Sudeste Asiático, incluindo Tailândia, Malásia, Indonésia, Vietnã e Cingapura. Antes disso, os dois fabricantes de telefones celulares tiveram muitos confrontos no mercado do Sudeste Asiático.

Como o país com a maior economia da ASEAN, a Indonésia há muito se tornou um alto nível estratégico para muitos fabricantes. Em 2022, o PIB da Indonésia cresceu 5,31%, a maior taxa de crescimento em nove anos, e representou cerca de 40% da economia total da ASEAN. Além disso, a Indonésia também é o país com a maior base populacional do Sudeste Asiático, com quase 5 milhões de novos nascimentos a cada ano, e esse novo poder de consumo continuará a ser liberado no futuro.

A participação geral dos fabricantes chineses de marcas de telefonia móvel na Indonésia também está aumentando ano a ano. De acordo com as últimas estatísticas da agência de pesquisa Canalys, no segundo trimestre de 2023, os fabricantes chineses terão uma participação de mercado de quase 70% na Indonésia. De acordo com a Canalyz, a OPPO ficou em primeiro lugar com uma participação de 20%, a Samsung ficou na segunda posição com uma participação de 19% e a VIVO, Xiaomi e a Transsion ficaram em terceiro lugar, com uma participação de mercado de 18%, 16% e 13%, respectivamente.

Segundo o analista da Canalys, Zhou Lexuan, o mercado indonésio tem altos requisitos de localização, e os fabricantes chineses estão construindo sua competitividade principal no mercado local, abrindo fábricas e aumentando os incentivos de canal para ganhar mais participação de mercado.

OPPO na Indonésia

Em abril de 2013, o OPPO Find 5 foi lançado na Indonésia, vendendo 100.000 unidades nos primeiros seis meses.

Atualmente, a Indonésia tem quase 65 milhões de usuários ativos da OPPO, e a região da Ásia-Pacífico, onde a Indonésia está localizada, é a maior área de vendas da OPPO fora da China. O CEO da OPPO Ásia-Pacífico, Shi Shuai, disse aos repórteres que um modelo de negócios bem-sucedido na China também provavelmente terá sucesso no Sudeste Asiático, mas é necessário ter uma compreensão mais profunda das necessidades do mercado local.

Batalha com a Samsung

Com o lançamento do primeiro produto dobrável horizontal, Find N3, no Sudeste Asiático, sobreposto à fundação colocada pela pequena dobra, a colisão frontal entre a OPPO e a Samsung no mercado high-end se tornará cada vez mais intensa.

“A seguir, definitivamente vamos lutar com a Samsung em produtos em todo o mundo.” Liu Zuohu, vice-presidente sênior da OPPO, mencionou em uma entrevista à mídia no final de outubro que ele definitivamente competirá com a Samsung no mundo quando for para o exterior.