Xiaomi Redmi Note 12S ou Redmi Note 13: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Xiaomi Redmi Note 12S com o Xiaomi Redmi Note 13, é importante considerar as diferenças e semelhanças entre esses dois smartphones. Ambos os dispositivos oferecem especificações atraentes e são equipados com câmeras potentes, baterias de longa duração e telas AMOLED. No entanto, há aspectos específicos que podem influenciar sua escolha em 2024, como o processador, o tamanho da tela e a taxa de atualização.

Neste artigo, vamos analisar os principais aspectos desses dois modelos, como tela, câmeras, bateria e desempenho, para ajudar você a decidir qual deles atende melhor às suas necessidades.

Tela

O Redmi Note 12S possui uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução FHD+ (2400 x 1080) e taxa de atualização de 90Hz. Isso proporciona uma experiência visual fluida e de alta definição, ideal para assistir vídeos, jogar e navegar na internet. Por outro lado, o Redmi Note 13 vem com uma tela AMOLED maior, de 6,67 polegadas, e uma taxa de atualização de 120Hz, o que pode oferecer uma experiência mais imersiva e suave, especialmente para jogos e conteúdo em movimento.

Câmeras

Ambos os modelos apresentam uma configuração de câmera traseira tripla com um sensor principal de 108 MP, garantindo fotos detalhadas e versáteis. O Redmi Note 12S inclui uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP, enquanto o Redmi Note 13 mantém essa mesma configuração. A câmera frontal de ambos os dispositivos é de 16 MP, projetada para capturar selfies nítidas e detalhadas, mesmo em condições de pouca luz.

Bateria

Tanto o Redmi Note 12S quanto o Redmi Note 13 possuem uma bateria de 5000 mAh, garantindo autonomia para um dia inteiro de uso. Ambos os dispositivos suportam carregamento rápido de 33W, o que permite uma recarga eficiente e prática.

Performance

O Redmi Note 12S é equipado com o processador MediaTek Helio G96, enquanto o Redmi Note 13 vem com o Snapdragon 685. Ambos os processadores são capazes de oferecer desempenho ágil e eficiente, mas o Snapdragon 685 pode proporcionar uma ligeira vantagem em termos de eficiência energética e processamento gráfico. Além disso, o Redmi Note 13 oferece opções de até 8GB de RAM, com armazenamento interno expansível de até 256GB, similar ao que é encontrado no Redmi Note 12S, que também vem com até 8GB de RAM e até 256GB de armazenamento interno, expansível via microSD.

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 12S

Display : 6,43 polegadas

: 6,43 polegadas Resolução : 2400x1080 pixels

: 2400x1080 pixels Tela: AMOLED com suporte a 90Hz

AMOLED com suporte a 90Hz Tecnologia de tela : Super AMOLED Plus

: Super AMOLED Plus Processador : MediaTek Helio G96, 8 núcleos, GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G96, 8 núcleos, GPU Mali-G57 MC2 Memória RAM : 6 GB ou 8 GB

: 6 GB ou 8 GB Armazenamento : 128 GB ou 256 GB

: 128 GB ou 256 GB Sistema operacional : Android com MIUI 14 (com atualização)

: Android com MIUI 14 (com atualização) Bateria : 5000 mAh

: 5000 mAh Conectividade : Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NFC

: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NFC Câmera tripla : principal de 108 MP (F1.9), ultra-wide de 8 MP (2.2), macro com 2 MP (F2.4)

: principal de 108 MP (F1.9), ultra-wide de 8 MP (2.2), macro com 2 MP (F2.4) Câmera frontal : 16MP (F.24)

: 16MP (F.24) Gravação de vídeo: Full HD

Ficha técnica do Redmi Note 13

Processador : Snapdragon 685

: Snapdragon 685 Memória : 6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

: 6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento Dimensões : 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g

: 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g Tela : AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz

: AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz Câmera Traseira : 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

: 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) Câmera Frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria : 5000 mAh, carregamento rápido de 33W

: 5000 mAh, carregamento rápido de 33W Sistema Operacional : MIUI 14

: MIUI 14 Conectividade : 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC

: 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC Resistência : IP54 (resistente a respingos)

: IP54 (resistente a respingos) Segurança : Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores : Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio

: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio Conteúdo da Embalagem: Redmi Note 13, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia

Com informações de Xiaomi.