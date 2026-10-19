Wi-Fi no avião: quais companhias no Brasil oferecem e quanto custa?

RESUMO ＋ Azul, GOL e LATAM têm Wi-Fi via satélite nos voos domésticos. Na Azul, a navegação é gratuita para quem tem cadastro no Azul Fidelidade. A GOL libera mensagens de texto para todos os passageiros e cobra de R$ 25 a R$ 58 pela internet. A LATAM libera mensagens para membros do LATAM Pass e navegação ilimitada só para a categoria Elite. Em rotas internacionais para o Brasil, Iberia, Air France, Qatar Airways e Copa já operam com Starlink.

As três maiores companhias aéreas do Brasil têm Wi-Fi via satélite nos voos domésticos, mas cobram de formas diferentes pelo acesso. A Azul é a única que libera a navegação completa sem custo, desde que o passageiro tenha cadastro no programa de fidelidade. GOL e LATAM liberam de graça apenas mensagens de texto e cobram pacotes de quem quer navegar em sites ou usar serviços de streaming.

Nas três, o serviço depende de a aeronave estar equipada com antena. A contratação acontece depois do embarque, pelo portal que abre quando o celular se conecta à rede de bordo.

Como funciona o Wi-Fi via satélite no avião?

Uma antena no topo da fuselagem troca dados com satélites e distribui o sinal para uma rede Wi-Fi na cabine. Como a conexão não passa por torres de celular em terra, ela segue ativa sobre o oceano e sobre regiões sem cobertura.

A velocidade muda conforme a tecnologia. Satélites geoestacionários ficam a cerca de 36 mil quilômetros de altitude, o que aumenta a latência. Constelações de órbita baixa, como a Starlink, da SpaceX, operam a algumas centenas de quilômetros da Terra e suportam streaming e videochamadas com menos atraso. O número de passageiros conectados ao mesmo tempo também pesa no desempenho.

Wi-Fi da Azul: navegação gratuita com cadastro

A Azul usa a rede em banda Ka da Viasat, com capacidade do satélite SGDC-1, da Telebras. O acesso é gratuito para clientes do Azul Fidelidade, e o cadastro, também sem custo, pode ser feito durante o voo. O serviço está nos Airbus A320neo e A321neo e nos Embraer E195-E2.

Os Embraer E195 de primeira geração e os turboélices ATR, comuns em rotas regionais, não aparecem entre os modelos equipados. Nos Airbus A330neo das rotas internacionais, a Azul também instalou Wi-Fi da Viasat, com regras de acesso próprias que aparecem no portal de bordo.

Para conectar:

Ative o modo avião e ligue o Wi-Fi do aparelho; Conecte-se à rede da Azul que aparece na lista; Abra o navegador para carregar o portal de bordo; Entre com a conta do Azul Fidelidade ou crie um cadastro na hora.

Quanto custa o Wi-Fi da GOL?

A GOL opera só com Boeing 737 e oferece internet pelo portal GOL Online. Desde dezembro de 2025, as mensagens de texto por WhatsApp, iMessage, Messenger e Viber são gratuitas para todos os passageiros, em voos nacionais e internacionais. O pacote gratuito não permite enviar fotos, áudios ou vídeos.

Para navegar ou assistir a vídeos, é preciso comprar um pacote a bordo:

Light 1 hora: R$ 25, para e-mail e sites;

R$ 25, para e-mail e sites; Light voo inteiro: R$ 40;

R$ 40; Max 1 hora: R$ 45, com velocidade maior para streaming de áudio e vídeo;

R$ 45, com velocidade maior para streaming de áudio e vídeo; Max voo inteiro: R$ 58.

A GOL também vende planos mensais, contratados a bordo e válidos em todos os trechos do mês. Chamadas de voz e videochamadas não são permitidas em nenhum pacote.

Para conectar:

Ative o modo avião e ligue o Wi-Fi; Conecte-se à rede GOL_Online; Digite GOLonline.com.br no navegador ou leia o QR code do assento; Toque em "Mensagens Gratuitas" ou escolha um pacote pago.

Quanto custa o Wi-Fi da LATAM?

A LATAM tem Wi-Fi em todos os aviões da família Airbus A320 que fazem voos domésticos no Brasil e em parte das rotas regionais na América do Sul. O acesso passa pelo LATAM Play, a plataforma de entretenimento de bordo da companhia.

Quem tem cadastro no LATAM Pass troca mensagens de texto sem custo por WhatsApp, iMessage, Messenger e Viber. Clientes das categorias Elite (Gold, Gold Plus, Platinum, Black e Black Signature) têm navegação gratuita e ilimitada.

Os demais passageiros pagam em dólar, e os valores podem mudar conforme a rota e o avião. Os preços de referência são:

Mensagens de texto: US$ 2;

US$ 2; Navegação por 1 hora: US$ 5;

US$ 5; Navegação no voo inteiro: US$ 8;

US$ 8; Streaming por 1 hora: US$ 9;

US$ 9; Streaming no voo inteiro: US$ 12;

US$ 12; Planos mensais: US$ 28 para navegação e US$ 49,50 para streaming.

Para conectar:

Ative o modo avião e conecte-se à rede LATAM Play; Leia o QR code do assento ou acesse play.latam.com; Faça login com a conta LATAM Pass; Escolha entre mensagens, navegação ou streaming.

Os voos internacionais de longa distância têm Wi-Fi?

Depende da companhia e do avião escalado. Em julho de 2025, a LATAM anunciou um investimento de US$ 60 milhões para levar Wi-Fi aos Boeing 777 e 787, usados em rotas longas como São Paulo–Londres, com instalação a partir de 2026. O sistema escolhido é o Viasat Amara, que combina satélites geoestacionários e de órbita baixa. A companhia não divulgou preços para esses voos.

O app de cada companhia mostra o modelo de aeronave previsto para o trecho.

Quais companhias estrangeiras têm Starlink em voos para o Brasil?

Companhias estrangeiras levaram a Starlink às rotas brasileiras, com regras de cobrança diferentes:

Iberia: o primeiro avião com Starlink decolou em junho de 2026, no voo Madri–São Paulo, e o acesso é gratuito em todas as cabines das aeronaves equipadas;

o primeiro avião com Starlink decolou em junho de 2026, no voo Madri–São Paulo, e o acesso é gratuito em todas as cabines das aeronaves equipadas; Air France: internet gratuita para membros do Flying Blue, cujo cadastro também é gratuito, com meta de equipar toda a frota até o fim de 2026;

internet gratuita para membros do Flying Blue, cujo cadastro também é gratuito, com meta de equipar toda a frota até o fim de 2026; Qatar Airways: Starlink gratuito para todos os passageiros nos aviões equipados;

Starlink gratuito para todos os passageiros nos aviões equipados; Copa Airlines: a primeira aeronave com Starlink voou em julho de 2026, entre Cidade do Panamá e São Paulo; o acesso é gratuito para membros Gold, Platinum e Presidential do ConnectMiles e para a classe executiva, e os demais pagam pelo portal de bordo;

a primeira aeronave com Starlink voou em julho de 2026, entre Cidade do Panamá e São Paulo; o acesso é gratuito para membros Gold, Platinum e Presidential do ConnectMiles e para a classe executiva, e os demais pagam pelo portal de bordo; American Airlines: anunciou em maio de 2026 a instalação de Starlink em mais de 500 Airbus de corredor único a partir de 2027, plano que não inclui os Boeing 777 e 787 usados nas rotas para o Brasil.