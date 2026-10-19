Tecnologia

Wi-Fi no avião: quais companhias no Brasil oferecem e quanto custa?

Azul libera internet a bordo sem custo para cadastrados no programa de fidelidade, enquanto GOL e LATAM cobram pacotes de navegação e streaming e liberam só mensagens de texto

Wi-Fi no avião: Azul, GOL e LATAM oferecem internet via satélite com regras de cobrança diferentes (Carla Bernhardt/AFP)

Wi-Fi no avião: Azul, GOL e LATAM oferecem internet via satélite com regras de cobrança diferentes (Carla Bernhardt/AFP)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06h01.

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Azul, GOL e LATAM têm Wi-Fi via satélite nos voos domésticos. Na Azul, a navegação é gratuita para quem tem cadastro no Azul Fidelidade. A GOL libera mensagens de texto para todos os passageiros e cobra de R$ 25 a R$ 58 pela internet. A LATAM libera mensagens para membros do LATAM Pass e navegação ilimitada só para a categoria Elite. Em rotas internacionais para o Brasil, Iberia, Air France, Qatar Airways e Copa já operam com Starlink.

As três maiores companhias aéreas do Brasil têm Wi-Fi via satélite nos voos domésticos, mas cobram de formas diferentes pelo acesso. A Azul é a única que libera a navegação completa sem custo, desde que o passageiro tenha cadastro no programa de fidelidade. GOL e LATAM liberam de graça apenas mensagens de texto e cobram pacotes de quem quer navegar em sites ou usar serviços de streaming.

Nas três, o serviço depende de a aeronave estar equipada com antena. A contratação acontece depois do embarque, pelo portal que abre quando o celular se conecta à rede de bordo.

Como funciona o Wi-Fi via satélite no avião?

Uma antena no topo da fuselagem troca dados com satélites e distribui o sinal para uma rede Wi-Fi na cabine. Como a conexão não passa por torres de celular em terra, ela segue ativa sobre o oceano e sobre regiões sem cobertura.

A velocidade muda conforme a tecnologia. Satélites geoestacionários ficam a cerca de 36 mil quilômetros de altitude, o que aumenta a latência. Constelações de órbita baixa, como a Starlink, da SpaceX, operam a algumas centenas de quilômetros da Terra e suportam streaming e videochamadas com menos atraso. O número de passageiros conectados ao mesmo tempo também pesa no desempenho.

Wi-Fi da Azul: navegação gratuita com cadastro

A Azul usa a rede em banda Ka da Viasat, com capacidade do satélite SGDC-1, da Telebras. O acesso é gratuito para clientes do Azul Fidelidade, e o cadastro, também sem custo, pode ser feito durante o voo. O serviço está nos Airbus A320neo e A321neo e nos Embraer E195-E2.

Os Embraer E195 de primeira geração e os turboélices ATR, comuns em rotas regionais, não aparecem entre os modelos equipados. Nos Airbus A330neo das rotas internacionais, a Azul também instalou Wi-Fi da Viasat, com regras de acesso próprias que aparecem no portal de bordo.

Para conectar:

  1. Ative o modo avião e ligue o Wi-Fi do aparelho;
  2. Conecte-se à rede da Azul que aparece na lista;
  3. Abra o navegador para carregar o portal de bordo;
  4. Entre com a conta do Azul Fidelidade ou crie um cadastro na hora.

Quanto custa o Wi-Fi da GOL?

A GOL opera só com Boeing 737 e oferece internet pelo portal GOL Online. Desde dezembro de 2025, as mensagens de texto por WhatsApp, iMessage, Messenger e Viber são gratuitas para todos os passageiros, em voos nacionais e internacionais. O pacote gratuito não permite enviar fotos, áudios ou vídeos.

Para navegar ou assistir a vídeos, é preciso comprar um pacote a bordo:

  • Light 1 hora: R$ 25, para e-mail e sites;
  • Light voo inteiro: R$ 40;
  • Max 1 hora: R$ 45, com velocidade maior para streaming de áudio e vídeo;
  • Max voo inteiro: R$ 58.

A GOL também vende planos mensais, contratados a bordo e válidos em todos os trechos do mês. Chamadas de voz e videochamadas não são permitidas em nenhum pacote.

Para conectar:

  1. Ative o modo avião e ligue o Wi-Fi;
  2. Conecte-se à rede GOL_Online;
  3. Digite GOLonline.com.br no navegador ou leia o QR code do assento;
  4. Toque em "Mensagens Gratuitas" ou escolha um pacote pago.

Quanto custa o Wi-Fi da LATAM?

A LATAM tem Wi-Fi em todos os aviões da família Airbus A320 que fazem voos domésticos no Brasil e em parte das rotas regionais na América do Sul. O acesso passa pelo LATAM Play, a plataforma de entretenimento de bordo da companhia.

Quem tem cadastro no LATAM Pass troca mensagens de texto sem custo por WhatsApp, iMessage, Messenger e Viber. Clientes das categorias Elite (Gold, Gold Plus, Platinum, Black e Black Signature) têm navegação gratuita e ilimitada.

Os demais passageiros pagam em dólar, e os valores podem mudar conforme a rota e o avião. Os preços de referência são:

  • Mensagens de texto: US$ 2;
  • Navegação por 1 hora: US$ 5;
  • Navegação no voo inteiro: US$ 8;
  • Streaming por 1 hora: US$ 9;
  • Streaming no voo inteiro: US$ 12;
  • Planos mensais: US$ 28 para navegação e US$ 49,50 para streaming.

Para conectar:

  1. Ative o modo avião e conecte-se à rede LATAM Play;
  2. Leia o QR code do assento ou acesse play.latam.com;
  3. Faça login com a conta LATAM Pass;
  4. Escolha entre mensagens, navegação ou streaming.

Os voos internacionais de longa distância têm Wi-Fi?

Depende da companhia e do avião escalado. Em julho de 2025, a LATAM anunciou um investimento de US$ 60 milhões para levar Wi-Fi aos Boeing 777 e 787, usados em rotas longas como São Paulo–Londres, com instalação a partir de 2026. O sistema escolhido é o Viasat Amara, que combina satélites geoestacionários e de órbita baixa. A companhia não divulgou preços para esses voos.

O app de cada companhia mostra o modelo de aeronave previsto para o trecho.

Quais companhias estrangeiras têm Starlink em voos para o Brasil?

Companhias estrangeiras levaram a Starlink às rotas brasileiras, com regras de cobrança diferentes:

  • Iberia: o primeiro avião com Starlink decolou em junho de 2026, no voo Madri–São Paulo, e o acesso é gratuito em todas as cabines das aeronaves equipadas;
  • Air France: internet gratuita para membros do Flying Blue, cujo cadastro também é gratuito, com meta de equipar toda a frota até o fim de 2026;
  • Qatar Airways: Starlink gratuito para todos os passageiros nos aviões equipados;
  • Copa Airlines: a primeira aeronave com Starlink voou em julho de 2026, entre Cidade do Panamá e São Paulo; o acesso é gratuito para membros Gold, Platinum e Presidential do ConnectMiles e para a classe executiva, e os demais pagam pelo portal de bordo;
  • American Airlines: anunciou em maio de 2026 a instalação de Starlink em mais de 500 Airbus de corredor único a partir de 2027, plano que não inclui os Boeing 777 e 787 usados nas rotas para o Brasil.

Perguntas frequentes

O Wi-Fi no avião é gratuito no Brasil?

Na Azul, a navegação completa é gratuita para quem tem cadastro no Azul Fidelidade, nas aeronaves equipadas. Na GOL, as mensagens de texto são gratuitas para todos, mas navegação e streaming são pagos. Na LATAM, mensagens são gratuitas para membros do LATAM Pass, e a internet completa é gratuita só para clientes Elite.

Todos os voos da Azul, GOL e LATAM têm Wi-Fi?

Não. A disponibilidade depende do modelo de aeronave escalado para o trecho. Na Azul, o serviço fica restrito aos A320neo, A321neo e E195-E2.

Dá para assistir Netflix ou ouvir Spotify no avião?

Sim, com os pacotes pagos de streaming: o Max, na GOL, a partir de R$ 45, e o de streaming da LATAM, a partir de US$ 9 por hora.

Dá para fazer ligação pelo WhatsApp no avião?

A GOL proíbe chamadas de voz e vídeo em todos os pacotes. Os pacotes gratuitos de mensagens da GOL e da LATAM liberam apenas texto, sem áudio.

Preciso comprar o pacote de internet antes do voo?

Não. Na GOL e na LATAM, a compra é feita a bordo, depois da conexão à rede do avião. Na Azul, o cadastro no Azul Fidelidade pode ser feito antes ou durante o voo.

Wi-Fi via satélite é o mesmo que Starlink?

Não. Starlink é a rede de satélites de órbita baixa da SpaceX, uma entre várias tecnologias de internet via satélite. Azul e LATAM usam sistemas da Viasat, e a GOL opera com tecnologia da Intelsat. Entre as companhias que voam para o Brasil, a Starlink aparece em Iberia, Air France, Qatar Airways e Copa Airlines.

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