Google anuncia ferramentas de criação para vídeos, imagens e música

SAN JOSÉ, CALIFÓRNIA — Nesta terça-feira, 14, o Google apresentou uma série de novidades envolvendo inteligência artificial generativa. Na parte de criação, os destaques vão para o Veo, modelo que permite a criação de vídeos realistas do zero, e o Imagen 3, focado em criação de imagens a partir de prompts.

Outros anúncios importantes e que devem impactar a forma como usamos o Google e a IA generativa Gemini também foram divulgados oficialmente. Agora, a IA generativa estará oficialmente na Busca do Google — antes, era necessário habilitar a ferramenta para conseguir acesso.

O anúncio foi feito durante o Google I/O, evento para desenvolvedores que acontece em San José, Califórnia. Estavam presentes no palco as principais vozes da empresa, como o CEO Sundar Pichai e Demis Hassabis, CEO da divisão DeepMind. Veja as principais novidades:

Ferramentas de criação

Veo: vídeos inéditos do zero

O Google anunciou o Veo, ferramenta que cria vídeos realistas a partir de comandos de texto.

A ferramenta compete diretamente com o Sora, da OpenAI. A fabricante do ChatGPT anunciou o modelo de inteligência artificial em fevereiro, que consegue criar vídeos realistas de até 60 segundos com comandos de texto. Por enquanto, o Veo está disponível somente no Google Labs.

Imagen 3: gerador de imagens realistas

Cerca de dois meses atrás, o Google interrompeu a geração de imagens do Gemini após distorções, como imagens de soldados nazistas negros, viralizarem nas redes sociais. Em nota, a empresa de Sundar Pichai pediu desculpas pelo ocorrido e prometeu fazer melhor no futuro.

Agora, a empresa anunciou o Imagen 3, disponível somente no Google Labs. É possível gerar imagens completamente novas a partir de um comando de texto, algo que já é mais comum e está disponível em plataformas como o MidJourney, por exemplo.

Music AI Sandbox: criando música com um toque

Junto com o YouTube, o Google anunciou uma ferramenta de IA generativa para a criação de músicas. É uma vertente extremamente lucrativa: uma pesquisa recente indica um crescimento de US$ 3 bilhões no mercado de música gerada por inteligência artificial generativa até 2028.

Rapidamente procure pelo som do cavaquinho, ou peça para fazer uma batida que misture a sonoridade brasileira com a do Haiti. "É como ter um amigo que sugere várias coisas para complementar a música", disse um dos artistas que testou a ferramenta em antemão.

A ferramenta compete com empresas como a Moises.ai, que usa IA para separar as faixas de uma mesma música e foi idealizada pelo brasileiro Geraldo Ramos, que reside nos Estados Unidos. A empresa também vende "pacotes de voz" que permitem aos usuários aplicar o timbre de um artista a diferentes performances, mantendo o sotaque e a expressão natural do usuário original.

*Mais atualizações em breve (evento em andamento)

*A jornalista viajou à convite do Google