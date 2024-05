Como o aclamado compositor Hans Zimmer chegou a compor uma música sobre criptomoedas

Hans Zimmer, o icônico compositor de trilhas sonoras de filmes, agora pode adicionar o mundo das criptomoedas à sua vasta lista de composições após colaborar com a Tron para criar uma música tema para a Web3.

Em 16 de abril, o blockchain Tron anunciou que teria seu próprio hino, composto por Zimmer, que ganharia vida por meio de uma longa colaboração com troca de ideias e valores da Web3 com o fundador Justin Sun.

A faixa, intitulada 'O Hino da Tron - uma música para a geração Web3', tem toques clássicos de Zimmer. É um mundo musical de proporções épicas e dramáticas que mescla música eletrônica com arranjos orquestrais tradicionais.

Compositor de sucessos de bilheteria

Zimmer compôs músicas para alguns dos maiores sucessos de bilheteria contemporâneos, incluindo Interestelar, Duna, O Cavaleiro das Trevas e Gladiador.

Mas o que exatamente é necessário para compor um hino para uma comunidade digital viva e em evolução? O Cointelegraph conversou com Sun sobre a criação de músicas com Zimmer que refletisse os valores do espaço Web3 e recebeu uma citação exclusiva do compositor sobre sua visão.

De acordo com o anúncio, esta música tema está em desenvolvimento desde o início de 2022, quando o fundador da Tron e Zimmer abriram discussões para o projeto. Sun disse que um esforço conjunto para alavancar a música como um "catalisador para comunicação e colaboração" estava no centro das conversas.

"A criatividade e influência inigualáveis de Hans o tornam um aliado natural em nossa busca para aproveitar o poder da música não apenas para mostrar quem somos, mas também para atrair diversos talentos e capacidades para o ecossistema Web3."

Sun disse que a missão geral era ajudar a promover o entendimento mútuo dentro da comunidade Web3, catalisar a colaboração em toda a indústria e impulsionar a comunidade em direção a um futuro inovador.

A música como meio para mostrar ideias e representar temas ou comunidades é uma das maneiras mais acessíveis de atrair audiências.

"A tecnologia blockchain desbloqueou uma nova fronteira de colaboração digital, transcendendo fronteiras geográficas, fusos horários, idiomas e culturas," disse Sun. "Na busca por esses objetivos, reconhecemos o poder transformador da música. Ela serve como uma linguagem universal capaz de preencher lacunas e promover conexões."

Em uma citação exclusiva para o Cointelegraph, Zimmer descreveu um sentido do que Web3 pode invocar e como podemos abordá-lo:

“Tudo em que o mundo ocidental certamente se baseia é um código herdado da Revolução Industrial. Nossos sistemas educacionais são construídos com base nisso, nosso governo é construído com base nisso, etc. E uma vez que a internet surgiu, eu não acredito que realmente soubemos como usá-la. Acho que precisamos nos libertar dessas filosofias e dessas restrições."

Esta não é a primeira vez que a música é usada como instrumento para unir comunidades e fomentar a inclusão no espaço Web3.

No passado, tokens não fungíveis (NFTs) foram usados como forma de microfilantropia para abrir novas vias de financiamento para músicos clássicos fora das instituições tradicionais limitantes.

O Web3 também foi capaz de unir gêneros por meio de novas colaborações musicais através de NFTs e performances no metaverso, além de criar novos meios de conectar músicos às suas comunidades.

A colaboração musical é mais uma conexão entre os mundos da música e do Web3 e aponta para uma compreensão mais ampla da importância do emergente espaço descentralizado.

