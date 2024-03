Como ouvir música offline pelo Spotify

Ouvir músicas no modo offline do Spotify é uma grande vantagem para quem tem um pacote de dados limitados e costuma viajar com frequência.

Para reproduzir as músicas sem precisar se conectar à internet, é preciso ter a versão premium da ferramenta ou, pelo menos, utilizar os 30 dias de avaliação gratuita.

Confira passo a passo abaixo para baixar as músicas do Spotify e ouvi-las offline no computador e no celular:

Como ouvir músicas do Spotify offline

1. Login

Faça login no Spotify e assine o plano premium mesmo que seja para aproveitar os 30 dias grátis oferecidos pelo aplicativo. É necessário incluir um cartão de crédito mesmo para o período gratuito. Se não quiser continuar com o plano, lembre-se de voltar ao app para cancelar a assinatura.

2. Pagamento

Após os 30 dias gratuitos, é possível assinar o plano a partir de R$ 11,90 para universitários. É possível pagar via cartão de crédito, PIX e boleto bancário.

3. Playlist

Com o Spotify Premium confirmado, acesse o player e crie uma lista de reprodução com as músicas que mais gosta.

4. Download

Abaixo acima da playlist tem uma bolinha com uma seta para baixo, clique nesse botão quando estiver online e baixe o álbum criado. Não é possível baixar músicas individualmente.

5. Download feito

Quando o download estiver pronto, o botão com seta para baixo ficará completamente verde.

6. Teste

Para testar, coloque seu celular em modo avião e tente ouvir as músicas. No computador, desligue a rede wi-fi e tente colocar a playlist para tocar.

Em resumo, ouvir músicas offline no Spotify é uma funcionalidade conveniente para aqueles que têm limitações de dados móveis ou que frequentemente se encontram em locais sem acesso à internet.

Ao seguir os passos para baixar suas músicas ou playlists preferidas no Spotify Premium, você garante acesso contínuo à sua biblioteca musical, independentemente da conectividade.

Lembre-se de gerenciar a assinatura e os downloads dentro do aplicativo para otimizar sua experiência e garantir que suas músicas favoritas estejam sempre disponíveis quando você precisar.

