Motorola Moto G54 ou Redmi Note 13 Pro: qual vale mais a pena na Black Friday?

Ao comparar o Motorola Moto G54 com o Redmi Note 13 Pro em 2024, vemos que ambos são dispositivos de excelente custo-benefício, mas com focos diferentes. O Moto G54 oferece um bom equilíbrio entre desempenho e preço, enquanto o Redmi Note 13 Pro se destaca por suas especificações avançadas e uma experiência de câmera superior. A escolha entre eles depende das necessidades e prioridades do usuário, seja por desempenho, qualidade da tela ou recursos fotográficos.

Qual Tela é Melhor?

O Motorola Moto G54 vem com uma tela FHD+ de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120Hz, oferecendo uma visualização fluida e nítida. Com resolução de 2400 x 1080 pixels, a tela é excelente para vídeos, jogos e navegação na internet, proporcionando boas cores e definição.

Já o Redmi Note 13 Pro apresenta uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com uma resolução superior de 1220 x 2712 pixels e brilho de até 1800 nits. Sua taxa de atualização também é de 120Hz, garantindo uma experiência visual ainda mais imersiva, especialmente em ambientes com luz intensa. Além disso, o Redmi vem com Gorilla Glass Victus, o que torna a tela mais resistente a quedas e arranhões.

Câmeras: Qual Faz as Melhores Fotos?

O Moto G54 possui uma câmera traseira dupla, composta por um sensor principal de 50 MP e uma câmera macro de 2 MP. Esse conjunto é suficiente para fotos diárias, mas falta a versatilidade das câmeras adicionais, como uma ultrawide. A câmera frontal é de 16 MP, garantindo boas selfies e videochamadas.

O Redmi Note 13 Pro, por sua vez, é superior nesse aspecto, com uma câmera traseira tripla, sendo o sensor principal impressionante com 200 MP e estabilização óptica de imagem (OIS), o que melhora a captura de fotos, especialmente em baixa luminosidade. Ele também conta com uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma lente macro de 2 MP, oferecendo mais opções criativas. A câmera frontal também é de 16 MP e vem com recursos como HDR e modo panorama.

Desempenho: Qual Tem Mais Potência?

O Motorola Moto G54 é equipado com o processador MediaTek Dimensity 7020, acompanhado de 8GB de RAM, o que proporciona um desempenho sólido para tarefas cotidianas e multitarefas. Este dispositivo é ideal para quem usa o smartphone principalmente para navegação, redes sociais e jogos leves.

Já o Redmi Note 13 Pro é impulsionado pelo Snapdragon 7s Gen 2, que oferece maior potência e eficiência energética. Com 8GB de RAM, o desempenho do Redmi Note 13 Pro é superior, sendo mais adequado para jogos mais pesados e multitarefas intensivas. O Redmi também se destaca pela maior capacidade de armazenamento interno (256GB), enquanto o Moto G54 possui 256GB de armazenamento expansível via microSD, uma vantagem para quem precisa de mais espaço.

Bateria e Carregamento: Qual Carrega Mais Rápido?

Ambos os dispositivos possuem bateria de 5000 mAh, garantindo uma boa autonomia para o uso diário. O Moto G54 oferece carregamento rápido de 33W, permitindo uma recarga eficiente para quem precisa de uma reposição de carga em pouco tempo.

O Redmi Note 13 Pro vem com uma bateria ligeiramente maior, 5100 mAh, e oferece carregamento turbo de 67W, o que resulta em uma recarga significativamente mais rápida. Se o tempo de carregamento é um fator importante para você, o Redmi é a opção superior.

Conclusão: Qual Vale Mais a Pena?

O Motorola Moto G54 é uma excelente escolha para quem busca um bom custo-benefício com desempenho sólido, uma tela de alta qualidade e uma câmera competente para o dia a dia. Se você não precisa de especificações extremas, o Moto G54 oferece um ótimo equilíbrio.

Por outro lado, o Redmi Note 13 Pro se destaca em qualidade de tela, desempenho superior e um conjunto de câmeras mais robusto. Se você busca um smartphone para tarefas mais intensas, como jogos ou fotografia avançada, o Redmi Note 13 Pro é a escolha mais adequada, especialmente por sua maior capacidade de carga e recarga rápida.

Ficha técnica do Redmi Note 13 Pro

Processador: Snapdragon 7s Gen 2

Snapdragon 7s Gen 2 Memória: 8GB RAM + 256GB armazenamento

8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões: 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g

161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g Tela: AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico)

AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico) Câmera Traseira: 200 MP + 8 MP + 2 MP

200 MP + 8 MP + 2 MP Câmera Frontal: 16 MP

16 MP Bateria: 5100 mAh, carregamento turbo 67W

5100 mAh, carregamento turbo 67W Segurança: Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA

Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA NFC: Sim

Sim Conectividade: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Áudio: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm

Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm Resistência: IP54

IP54 Sistema Operacional: Android 13, atualizável para o Android 14, com MIUI 14

Ficha técnica do Moto G54

Processador: MediaTek Dimensity 7020

MediaTek Dimensity 7020 Memória: 8GB RAM + 256GB armazenamento

8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões: 161,56 mm x 73,82 mm x 8,59 mm, 192 g

161,56 mm x 73,82 mm x 8,59 mm, 192 g Tela: FHD+, 6,5", 2400 x 1080, 120Hz

FHD+, 6,5", 2400 x 1080, 120Hz Câmera Traseira: 50 MP (f/1.8, wide) + 2 MP (f/2.4, macro)

50 MP (f/1.8, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal: 16 MP (f/2.4)

16 MP (f/2.4) Bateria: 5000 mAh, carregamento rápido de 33W

5000 mAh, carregamento rápido de 33W Sistema Operacional: Android 13

Android 13 Conectividade: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C 2.0

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C 2.0 Segurança: Sensor de impressão digital lateral

Sensor de impressão digital lateral Áudio: Alto-falantes estéreo, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Alto-falantes estéreo, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica

Com informações de Xiaomi e Motorola.