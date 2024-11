Só o varejo sai ganhando na Black Friday? Rentcars faz estratégia para vender +40% e provar que não

O setor de eletrônicos e eletrodomésticos é o que mais se beneficia da Black Friday. Para se preparar, fabricantes como a Philips Walita já aumentaram o estoque em até 50% e investiram muito em distribuição.

Mas nem só de varejo vive o consumidor, e as oportunidades também são boas para o setor de serviços, principalmente se descontos e benefícios forem garantidos.

No caso da Rentcars, plataforma de locação de veículos, a estratégia que será colocada à prova foi guiada principalmente pelo estabelecimento de parcerias no turismo, garantindo as promoções e vantagens para o consumidor.

A empresa fechou contrato com hotéis, companhias aéreas e outras empresas do setor, criando pacotes especiais para o período de promoções.

Ao todo, serão mais de 50 ações que trarão benefícios como pontos, milhas, descontos e cashback

A empresa espera aumento de 40% nas vendas de aluguel de carros durante a Black Friday .

Estratégia com benefícios nacionais e internacionais. Vai dar certo?

Rodrigo Lannes, Gerente de Parcerias da Rentcars, comenta que a empresa está ampliando seu leque de opções para a Black Friday com o objetivo de atrair os consumidores por meio de diferenciais e flexibilidade no uso das vantagens oferecidas.

“A ideia é que a escolha do cliente seja realizada de acordo com suas necessidades. Para quem quer economizar, há descontos promocionais. Para quem prefere acumular pontos ou milhas, também temos ótimas alternativas”, explica Rodrigo.

Entre os destaques nacionais, estão colaborações com os programas de pontos Livelo e Esfera , com o banco Inter e com a Smiles .

No internacional, alguns dos destaques são as parcerias estabelecidas com o grupo de mídia El Universal e a loja de departamentos Liverpool , no México, e a plataforma de turismo Turismo City , na Argentina.

Marcas conhecidas como Visa , Bradesco e Itaú continuam entre os parceiros da Rentcars.

Analisando dados como o aumento de 40% nas vendas de aluguel de carros durante a Black Friday, Rodrigo ressalta a importância dessas colaborações: “queremos estar presentes em momentos-chave da jornada de viagem, oferecendo benefícios que complementam o aluguel de veículos. As parcerias nos ajudam a facilitar a escolha dos nossos clientes e a melhorar a conversão”.

