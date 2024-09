Motorola Edge 40 ou Moto G24: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Motorola Edge 40 e o Moto G24, ambos lançados pela Motorola, é essencial considerar suas características e o perfil de uso para decidir qual vale mais a pena em 2024. Embora ambos os dispositivos tenham bons recursos, eles se destinam a públicos diferentes.

Tela

O Motorola Edge 40 vem com uma tela P-OLED de 6,55 polegadas com resolução de 2400 x 1080 pixels e uma taxa de atualização de 144Hz. Essa tela oferece uma experiência visual premium, com cores vibrantes e fluidez, sendo ideal para usuários que valorizam alta qualidade de imagem em jogos e vídeos.

O Moto G24, por outro lado, conta com uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução FHD+ (1080 x 2400 pixels) e taxa de atualização de 90Hz. Embora não ofereça a mesma qualidade de cores que o Edge 40, ainda proporciona uma experiência satisfatória para o dia a dia, principalmente para navegação e consumo de mídia.

Câmeras

O Motorola Edge 40 possui uma configuração de câmera traseira dupla, com um sensor principal de 50 MP com estabilização óptica (OIS) e uma câmera ultra-angular de 13 MP, oferecendo fotos nítidas e vídeos em 4K. A câmera frontal de 32 MP é um grande diferencial para selfies de alta qualidade.

O Moto G24, por sua vez, oferece uma câmera traseira dupla mais simples, com um sensor principal de 50 MP e uma câmera de profundidade de 2 MP. A câmera frontal de 16 MP também entrega boas selfies, mas não com a mesma definição que a do Edge 40.

Bateria

O Moto G24 se destaca pela bateria de 5000 mAh, proporcionando uma excelente autonomia para um dia inteiro de uso intenso. Seu carregamento rápido de 33W também é eficiente, oferecendo boa conveniência.

Já o Motorola Edge 40 tem uma bateria de 4400 mAh, ligeiramente menor, mas compensada pelo carregamento ultrarrápido de 68W, que recarrega o dispositivo muito mais rapidamente.

Performance

O Motorola Edge 40 é equipado com o processador MediaTek Dimensity 8020 e 8GB de RAM, garantindo desempenho rápido e eficiente, ideal para usuários exigentes, multitarefas e gamers. O armazenamento de 256GB é outro ponto forte, oferecendo bastante espaço para aplicativos, fotos e vídeos.

O Moto G24 usa o processador MediaTek Helio G85, que é mais modesto em comparação ao Edge 40. Com até 6GB de RAM, o G24 oferece um bom desempenho para atividades do dia a dia, como navegação na web, redes sociais e aplicativos leves, mas não tem o mesmo nível de performance em jogos e multitarefas intensas.

Em resumo, o Motorola Edge 40 é a escolha mais indicada para quem busca um smartphone com especificações premium, excelente desempenho em multitarefas e câmeras avançadas. Já o Moto G24 é uma opção mais acessível, oferecendo boas especificações para quem precisa de um dispositivo eficiente para o dia a dia e com excelente autonomia de bateria.

Ficha técnica do Motorola Edge 40

Processador:

MediaTek Dimensity 8020

Memória e Armazenamento:

8GB RAM + 256GB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 158,43 mm

Largura: 71,99 mm

Espessura: 7,58 mm

Peso: 172 g

Tela:

P-OLED, 6,55"

Resolução de 2400 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 144Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP (OIS)

Ultra-angular: 13 MP

Câmera Frontal:

32 MP

Bateria:

4400 mAh

Carregamento rápido de 68W

Conectividade:

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC

Recursos Adicionais:

Sensor de impressão digital sob a tela, resistência à água IP68

Ficha técnica do Moto G24

Processador:

MediaTek Helio G85

Memória e Armazenamento:

4GB/6GB RAM + 128GB armazenamento

Expansível até 1TB via microSD

Dimensões e Peso:

Altura: 162,9 mm

Largura: 74,7 mm

Espessura: 8,2 mm

Peso: 190 g

Tela:

IPS LCD, 6,5"

Resolução FHD+ (1080 x 2400 pixels)

Taxa de atualização de 90Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP

Profundidade: 2 MP

Câmera Frontal:

16 MP

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 33W

Conectividade:

4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (opcional)

Recursos Adicionais:

Sensor de impressão digital lateral, porta USB Type-C 2.0, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

