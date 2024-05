Como fazer chamada de vídeo: 5 aplicativos para celular e computador

Saiba como iniciar videochamadas em cada app e aproveite as funcionalidades exclusivas de cada plataforma.

Explore as vantagens e as desvantagens dos principais aplicativos, incluindo WhatsApp, FaceTime, Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

As videochamadas vieram para ficar: seja para facilitar a comunicação em um trabalho remoto, seja para se manter à disposição de familiares e amigos, fazer uma ligação por vídeo dá um tom de “pessoalidade” maior do que qualquer ligação tradicional.

O problema: com as restrições da pandemia, surgiram tantos apps que é normal ficar perdido em qual é a melhor opção. Por isso, o EXAMELab separou os cinco apps de videochamadas mais populares para você entender o que cada um traz para a sua experiência.

5 aplicativos para chamadas de vídeo: principais vantagens e desvantagens de cada um

WhatsApp

Devido à sua presença na rotina brasileira, o WhatsApp é possivelmente o app mais versátil para uma videochamada. Você provavelmente vai tê-lo instalado para trocar mensagens de texto, e com um simples toque em um ícone dedicado, você inicia uma chamada de vídeo sem perder o ritmo de uma conversa.

Para “videoligar” para alguém via WhatsApp, faça o seguinte:

Abra o WhatsApp e encontre uma conversa com a pessoa com quem você quer falar. Alternadamente, você pode procurar pelo contato da pessoa, caso um chat com ela não tenha sido iniciado

No canto superior direito da tela, há um ícone em forma de “Câmera”. Toque nele para iniciar a chamada. Uma janela de confirmação para início vai aparecer, bastante você aceitá-la para ligar

Vale citar que todas as instâncias do WhatsApp permitem que você faça uma chamada de vídeo – isso também vale para o WhatsApp Web. Para isso, faça o seguinte:

Abra o WhatsApp Web no seu computador: você pode fazer isso por um app dedicado (via Microsoft Store/macOS App Store) ou pelo link “web.whatsapp.com” (sem as aspas) no seu navegador

Clique no ícone de contato (ou em uma conversa previamente iniciada com ele) e encontre o ícone em forma de “Câmera” no canto superior direito da tela. Toque nele para abrir as devidas confirmações e iniciar a ligação

É importante ressaltar que, em ambos os casos, o contato desejado precisa estar online para que a chamada seja realizada. Caso não seja esse o caso, a ligação não vai completar.

Conduzir uma chamada em vídeo pelo WhatsApp tem seus benefícios: o principal é a capacidade de realizar chamadas em grupo, com até oito pessoas ao mesmo tempo. Além disso, todas as videochamadas contam com a criptografia de ponta a ponta – a mesma aplicada às mensagens de texto do app. Na prática, isso significa que nem mesmo o próprio WhatsApp tem acesso ao conteúdo veiculado na ligação. Finalmente, você tem uma série de filtros e efeitos visuais que personalizam a ligação, tornando-a mais divertida.

Videochamada pelo FaceTime

O FaceTime é uma das respostas da Apple para as aplicações de vídeos abertas. Restrito a usuários do macOS, iOS e iPadOS (ou seja: macbooks, iPhones e iPads), o FaceTime tornou-se a ferramenta favorita dos usuários do ecossistema da “Maçã” para a condução de videochamadas. Veja como usá-lo:

Abra o FaceTime no seu dispositivo Apple (a câmera branca envolta em um quadrado verde) e procure a opção "Novo FaceTime"

Digite o nome ou o número de telefone da pessoa que você quer chamar ou, alternadamente, use o recurso “Encontrar Contatos” para selecionar essa pessoa diretamente da agenda. Em seguida, toque em “Ligar”

Apesar do FaceTime ser um app restrito a dispositivos da Apple, usuários do Android podem usar alguns de seus recursos por meio de um link de convite para videochamada. Embora eles não possam iniciá-las diretamente, já que quem cria esse convite é o “dono” da ligação em um aparelho da “Maçã”.

Isso dito, o FaceTime traz inúmeras vantagens exclusivas: as capacidades de chamada em grupo dele são bem expandidas, comportando até 32 pessoas ao mesmo tempo. Além disso, a mesma criptografia do WhatsApp – de ponta a ponta – é aplicada nele e, tal qual o outro app, você também tem filtros e efeitos visuais divertidos para customizar a ligação.

Se você é um usuário de algum dispositivo da Apple, então tem ainda mais benefícios: o FaceTime se integra a vários outros apps do iOS e iPadOS, como o “Mensagens” e o “Calendário”, o que facilita a realização e o agendamento de videochamadas.

Finalmente, você nem precisa tocar no ícone do app diretamente, se estiver com pressa. Basta acionar a assistente virtual Siri e falar em voz alta o comando “Ei, Siri, faça uma chamada de FaceTime para (nome da pessoa)”.

Zoom

Originalmente lançado em janeiro de 2013, o Zoom é um dos muitos apps de conferência que ganharam popularidade durante a fase mais pesada da pandemia da COVID-19. É verdade que o app passou por alguns obstáculos bem complicados neste percurso – problemas de segurança e questões de instabilidade, por exemplo – mas, em 2024, o Zoom conseguiu corrigir todas essas dificuldades e ainda se mantém uma opção bastante popular no meio empresarial.

Para fazer uma videochamada pelo Zoom, faça o seguinte:

Abra o Zoom no seu computador ou smartphone e vá para a opção ”Criar reunião”

Dê um nome à reunião e toque em "Iniciar reunião" para gerar um link de ingresso

Esse link deve ser enviado à ou às pessoas com quem você deseja falar: elas entram na reunião ao clicar nele

Embora ele possa ser usado de pessoa para pessoa, é mais comum encontrar o Zoom sendo aplicado no meio corporativo. Não à toa, a empresa conta com vários planos de assinatura que oferecem inúmeros benefícios a companhias e grandes corporações.

Isso dito, você não precisa “pagar” o Zoom para utilizá-lo. A versão gratuita do app também tem algumas vantagens interessantes: você pode inserir uma senha para a sua reunião, a fim de que apenas seus convidados consigam entrar nela (o que é ótimo caso um link de chamada acabe vazando por qualquer motivo).

Além disso, não é preciso ter o Zoom instalado em um PC ou smartphone para utilizá-lo, considerando que ele tem uma interface web que se vale do seu próprio navegador. Basta criar um perfil na plataforma para começar a usar.

Google Meet

Como faz em praticamente todos os campos da tecnologia, o Google não poderia deixar de aproveitar o crescimento das videochamadas para lançar a sua. Ou melhor, reconstrui-la após diversas interações menos que ideais.

O Google Meet é o app de videochamadas que nasceu após a descontinuação do Google Hangouts (o mesmo processo também deu origem ao Google Mensagens) e, como todo app de ligações em vídeo, ele traz um funcionamento bastante simples:

Abra o Meet em seu computador ou smartphone ou, alternadamente, acesse o endereço “meet.google.com” (sem as aspas) e faça o login com a sua conta do Google

Clique em "Nova reunião" e selecione uma das opções a seguir:

“Criar uma reunião para depois”, para agendamento de ligações em vídeo em outro horário ou data “Iniciar uma reunião agora”, para ligações em vídeo a serem feitas naquele momento

Finalmente, clique em "Iniciar"

O aspecto mais interessante do Google Meet é a sua versatilidade: ao contrário do “semi-fechado” FaceTime, você consegue usar a plataforma do Google de qualquer dispositivos – um smartphone Android ou iOS, computadores com Windows, macOS e até Linux e também pela interface web.

Assim como o concorrente da Apple, ele também se integra à suite de aplicativos do Google, permitindo o agendamento de ligações via Google Calendário para ocasiões futuras, ou Google Mensagens para chamadas imediatas.

Finalmente, há a questão da gratuidade: seja você um internauta comum ou uma empresa, o Meet é gratuito para uso, permitindo até 100 pessoas na mesma chamada e facilidades como legendas geradas por IA e tradução simultânea em chamadas internacionais.

Microsoft Teams

O Teams da Microsoft é, possivelmente, a solução mais corporativa de todas as apresentadas até aqui, embora também seja possível de ser usada por internautas comuns. É extremamente popular no meio corporativo e, como de praxe, ela já vem pré-instalada em computadores equipados com Windows, a fim de se aproveitar da grande adoção do sistema operacional.

Para fazer uma chamada de vídeo via Teams, siga o seguinte processo:

Abra o Teams e, na barra de navegação superior, clique em "Chamadas", seguido de "Nova chamada"

Digite o nome ou o número de telefone da pessoa que você deseja chamar

Clique no botão "Chamada"

Alternadamente, o Teams, que também tem uma função de chat, pode iniciar uma ligação em vídeo através de uma conversa: um ícone de “Chamadas” está posicionado na lateral da janela de chat, com a opção “Nova Chamada” vinda a partir dele

Assim como as outras aplicações, o Teams também tem suporte para chamadas em grupo, envolvendo até 100 pessoas. A diferença fica para a restrição na transmissão de vídeo: apenas 10 das 100 pessoas presentes podem participar neste formato.

Isso dito, ele se integra a praticamente todos os apps do Windows, desde o Microsoft Word até agendamentos via Outlook. Além disso, seu app dedicado tem versões para todas as plataformas – não apenas no Windows (óbvio!), mas ele também pode ser encontrado no macOS, iOS, Android, Linux e diversos dispositivos.