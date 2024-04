Como recuperar mensagens apagadas no WhatsApp

Um dos mensageiros instantâneos mais reconhecidos do mundo, o WhatsApp, da Meta, praticamente tornou-se a principal forma de comunicação dos brasileiros – em 2023, o app fechou o ano com quase 150 milhões de brasileiros conectados, segundo dados do portal Statista.

Porém, até mesmo o WhatsApp tem suas limitações e, muitas vezes, nós nos pegamos apagando conversas antigas e, nestas horas, corremos o risco de deletar algo importante. Assim, veja a seguir as diversas formas de se recuperar as conversas antigas do WhatsApp.

Como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp a partir do backup

A forma mais simples de se recuperar uma mensagem – ou conversas inteiras – importante, é usando um arquivo de backup. Nas configurações do WhatsApp, você consegue ajustar uma periodicidade com a qual o app faz um arquivo de suas conversas até aquele momento, salvando-o no seu serviço de armazenamento de nuvem (Google Drive ou Apple iCloud).

Abaixo, vamos mostrar como recuperar e reabrir estes arquivos:

No Android

Antes de tudo, certifique-se de que existe um arquivo de backup no seu armazenamento. Para isso, em seu aparelho Android, abra o app do Google Drive, toque no canto superior esquerdo e acesse a pasta “Backups”. Se um arquivo existe, ele estará listado nesta pasta, do mais recente ao mais antigo.

Isso dito, é hora de restaurar o material:

desinstale e reinstale o WhatsApp.

quando solicitado, toque em “Restaurar” e siga as orientações da tela para apontar o app ao arquivo desejado

Se você escolher a opção “Ignorar”, no entanto, o WhatsApp fará uma nova instalação “zerada”, e o backup eventualmente será substituído conforme regem as configurações que você deixou programadas no app.

No iOS

O processo no iOS é bastante parecido com o Android, e você deve certificar-se de que a conta do iCloud em seu aparelho é atrelada ao mesmo número de telefone com o qual você tem uma conta no WhatsApp. Isso dito, faça o seguinte:

desinstale e reinstale o WhatsApp

confirme seu número de telefone e ID Apple quando o app pedir

toque em “Restaurar histórico de conversas”

Vale ressaltar que, devido ao WhatsApp Web ser um espelhamento do que se vê no seu aparelho celular, não há como restaurar nenhum backup pelo seu computador pessoal.

Como ativar o backup de mensagens no Whatsapp

O tópico acima, claro, depende de você ter “onde” salvar seu backup de conversas, logicamente. Para isso, você consegue ativar a opção de backup automático dentro do próprio WhatsApp.

É válido ressaltar que, evidentemente, o backup deve ser configurado antes de se perder uma conversa importante, já que o “salvamento” do material só começa a partir deste ajuste.

Isso dito, veja como configurar o backup automático do WhatsApp:

No Android

instale o WhatsApp e abra o menu principal (o ícone com três pontos verticais no canto superior direito) e, sem seguida, toque em “Configurações”, depois “Conversas”

na opção correspondente aos “Backups”, você deve escolher uma frequência de salvamento (diário, semanal, mensal, apenas quando você quiser ou nunca)

defina para qual conta do Google o arquivo de backup será direcionado

Lembrando que, nesta pasta, você ainda tem a opção de selecionar se o backup vai salvar apenas textos ou se vai contemplar fotos, vídeos e áudios (esta última opção aumentará consideravelmente o tamanho do arquivo).

Também nesta parte, é possível você definir que o backup só comece quando o app se conectar a uma rede wi-fi ou se ele também poderá usar a rede de dados móveis do seu plano.

No iOS

No iOS, o processo é um pouco mais simples. Naturalmente, você vai precisar que a conta do iCloud seja atrelada ao mesmo número do celular usado no WhatsApp. Isso dito, faça o seguinte:

instale o WhatsApp e abra o menu principal (o ícone com três pontos verticais no canto superior direito) e, sem seguida, toque em “Conversas”, depois “Cópia de Segurança” e, finalmente, “Efetuar cópia de segurança agora”

Assim como no Android, você também consegue fazer ajustes de frequência de backup ou formato de conexão.

Como exportar conversas no Whatsapp

Uma outra possibilidade que não é definida como “backup”, mas pode servir para esta finalidade, é o recurso de “Exportar conversas”. Essencialmente, essa função permite ao WhatsApp criar um arquivo que contém todas as suas conversas até o momento da exportação, e este arquivo pode ser compartilhado com seus contatos ou via e-mail.

O único problema é que ele é voltado para janelas específicas, então se você quiser salvar todos os seus chats, terá que exportá-los um por um.

No Android

abra a conversa desejada

no canto superior direito, abra o menu principal e selecione “Mais” e, em seguida, “Exportar conversa”

finalmente, selecione se o arquivo exportado vai contemplar as mídias enviadas ou apenas as mensagens escritas

No iOS

abra a conversa desejada

toque no nome do contato e, na tela seguinte, escolha a opção “Exportar conversa”

selecione se o arquivo exportado vai contemplar as mídias enviadas ou apenas as mensagens escritas

selecione a forma de envio (mensagem, e-mail, Notas do iOS)

Importante lembrar que a função de exportar conversas conta com um limite máximo de 10 mil mensagens. Em ambos os casos, o recurso serve para conversas privadas ou mensagens de grupo. Finalmente, mídias de visualização única ou mensagens de duração máxima não serão exportadas.

Dá para recuperar mensagens que outra pessoa apagou?

Por questões de privacidade, o WhatsApp não conta com uma forma nativa de recuperar mensagens apagadas individualmente (a função “Apagar mensagem somente para você” ou “para todos”).

Entretanto, em smartphones Android, por meio do histórico de notificações do aparelho, é possível reaver o conteúdo da mensagem (mas não recuperar o seu envio na conversa) – um recurso nativo que o Google implementou desde o Android 11:

Deslize a tela para baixo ou vá para “Configurações”, depois “Notificações”

Procure pela opção “Histórico de notificações” e deixe-a ativada

Certifique-se, no mesmo menu, que as notificações exibam o conteúdo a que elas se referem

A partir daí, qualquer notificação do WhatsApp cuja mensagem seja visível, poderá ser revista por este mesmo caminho. Vale citar, no entanto, que não é todo smartphone que conta com esta função e, mais ainda, fotos e vídeos de visualização única não serão armazenados aqui.

Já o iOS não conta com nenhuma função similar à do Android.

