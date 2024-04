Como calcular porcentagem com o Excel?

O Excel é uma das principais soluções de escritório da Microsoft – por meio da suíte de aplicações “Office” – e também uma das mais tradicionais.

Análises percentuais são parte dos recursos do Excel. A seguir, veja como tirar o máximo desta função:

Como calcular a porcentagem de um valor no Excel

A forma mais simples de aplicação de percentuais no Excel é a porcentagem direta. Essencialmente, isso se refere a quando você tem um número utilizado, versus um número máximo, e quer saber o percentual de um em relação ao outro.

Imagine que você fez a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e de 100 perguntas, você respondeu 84 corretamente. Como descobrir o correspondente disso em exibição percentual?

Abra uma planilha no Excel e clique em qualquer célula em branco

Nesta célula, digite, sem as aspas, “=84/100” e clique em “ENTER”

O número “0,84” será exibido: clique nele

Mova o mouse até a “Página Inicial” e clique no símbolo de porcentagem (%)

O “0,84” será alterado para “84%”

Como calcular porcentagem de lucros

A exibição de porcentagem no Excel, como mencionamos, é bastante multifacetada, indo muito além dos simples números expressos. E uma função bastante querida por qualquer departamento financeiro de uma empresa, é o percentual de lucro calculado pelo app.

E o melhor é que ele é bem fácil de usar: mais uma vez, você precisará de dois números específicos – o preço de venda (que você usará duas vezes) e o preço de custo de um determinado produto. É a organização deles nas cédulas que vai lhe oferecer o número que você procura.

A fórmula a ser aplicada é: preço de venda menos o preço de custo. O resultado deverá ser dividido, novamente, pelo preço de venda. Você pode fazer tudo isso separadamente, célula por célula, mas há uma forma mais prática. Digamos que você posicionou o custo na célula A1 e a venda, na célula B1. Na célula C1, então, você vai digitar o seguinte:

=(B1-A1)/A1

Atenção nesta parte: os parênteses são necessários para sinalizar ao Excel que ele deve antes fazer a subtração, depois a divisão. Sem eles, o Excel vai primeiro dividir “B1/B1” e bagunçar todo o seu cálculo.

Em seguida, o número resultante dessa operação será oferecido em valor expresso. A partir daí, é só fazer o que ensinamos mais acima (Página inicial > símbolo de porcentagem).

Vamos colocar em prática? Digamos que você produziu um mouse e isso lhe custou R$ 100 (A1). Esse mouse, você o vendeu por R$ 120 (B1). Nesta operação, a fórmula ficaria:

=(120-100)/100

O resultado será “0,2”, correto? Bem, de posse deste número, você vai até a Página Inicial, clicando no símbolo correspondente (%) para alterar a sua exibição. A partir daí, “0,2” vira “20%” – este é o lucro obtido em relação à sua venda.

Como calcular porcentagem relativa entre valores

“Porcentagem relativa” é o valor percentual de uma parte de um cálculo sobre outra parte desse mesmo cálculo. É um enunciado complicado, mas na verdade, isso é simples de ententer:

Imagine que uma sala de aula tem 20 alunos e, destes, 12 são meninas. A porcentagem absoluta leva em consideração o percentual de meninas (12) em relação ao total de alunos da sala (20) – ou seja, 60%.

Já a porcentagem relativa refere-se ao percentual de meninas (12) em relação ao percentual de meninos na mesma sala. Na prática: 12 meninas, 8 meninos, em uma sala de 20 alunos, logo, 150%.

A boa notícia é que o Excel também consegue calcular isso, de forma parecida com as anteriores, salvo por alguns ajustes:

Digite os valores das duas partes que você deseja comparar, um para cada célula, lado a lado

Em uma célula vazia, subtraia o valor menor do maior para saber a diferença entre ambos

Em outra célula vazia, divida essa diferença pela parte menor

Finalmente, multiplique o resultado da divisão por 100

Em termos matemáticos, a fórmula seria (sem aspas): “=(VALOR_MAIOR - VALOR_MENOR) / VALOR_MENOR x 100”

Como somar e subtrair porcentagens no Excel

As operações com porcentagem, ao contrário do que possam parecer, não têm nada a ver com “50% + 50% = 100%”. Na verdade, essas operações são incididas sobre o valor total (em caso de soma) ou retiradas dele (em caso de subtração). Uma forma fácil de entender isso é no pagamento de contas: se você pagar adiantado, negociar um desconto (X% a menos do valor total). Paralelamente, atrasar a fatura pode incidir juros (valor total + X%).

E mais: “soma” ou “subtração” são termos relativos aqui, já que o processo todo envolve as quatro operações principais – adição, subtração, multiplicação e divisão.

O Excel faz este cálculo também, e assim como nos passos anteriores, requer apenas algumas mudanças no processo. Normalmente, você já sabe qual o percentual de desconto aplicado em um valor, mas não a que ele corresponde em números expressos.

Para isso, a primeira coisa a ser feita é dividir o valor do percentual por 100, a fim de convertê-lo em um número decimal. De posse desse número, um cálculo simples de multiplicação ou divisão lhe permite encontrar o número exato do percentual correspondente e, dele, a soma ou subtração faz você descobrir quanto ele acresce ou reduz do total.

Vamos simplificar? Imagine novamente um boleto no valor de R$ 100 (este é o valor total). Se você pagá-lo adiantado, terá 10% de desconto (subtração), ao passo em que, se atrasá-lo, pagará 10% a mais pelos juros (soma). O objetivo é saber o que “10%” significa em números expressos.

dividir o percentual pelo total para obter o decimal: 10% / 100 = 0,1

multiplicar o decimal com o valor total para obter o valor exato do desconto: 0,1 x 100 = 10

valor com multa: 100 + 10 = 110

valor com desconto: 100 - 10 = 90

No Excel, basta você usar esses valores em células específicas, desta forma:

Na primeira célula, digite o total

Na segunda célula, ao lado, digite a porcentagem

Em uma terceira célula, use a fórmula: “=Porcentagem/100”, sem as aspas, para obter o decimal

Finalmente, na quarta célula, use a fórmula: “=Valor Total * (1 + Decimal)” ou “=Valor Total * (1 - Decimal)”, sem as aspas, para calcular o valor com a porcentagem aplicada para mais ou para menos

