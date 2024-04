Como formatar ou resetar um celular Android

O Android é o sistema operacional móvel mais popular do mundo, embarcado em quase 75% do mercado mundial e quase 50% dos usuários de smartphones no mundo – isso dá quase 4 bilhões de pessoas, segundo o Statcounter.

Mas mesmo com toda essa vantagem, vários smartphones têm dificuldade em acompanhar as evoluções de todos os recursos do sistema, e comumente você se vê sem espaço de armazenamento ou com problemas de processamento. Restaurar o aparelho (ou 'resetar'), ou ainda o formatar pode ser uma solução poderosa contra isso. Confira a seguir como conduzir esse processo de forma segura.

Dicas do que fazer antes de 'resetar'

Uma restauração de um smartphone Android é, essencialmente, fazê-lo voltar às configurações de fábrica, tal qual você o retirou da caixa no momento em que o comprou.

Há várias razões para se fazer isso, mas as principais são a limpeza de arquivos temporários e apps que estão “enforcando” seu desempenho, a economia e recuperação de espaço de armazenamento ou, finalmente, seu aparelho foi infectado com algum malware ou outra praga digital.

No entanto, conduzir esse processo não é tão simples quanto se possa pensar: embora a ação em si seja bem fácil, muitos esquecem que a restauração apaga todos os dados do seu aparelho. E nisso, informações importantes podem se perder.

Portanto, antes de começarmos, garanta que você seguiu todos os passos abaixo:

faça o backup completo do aparelho

anote dados importantes como senhas e códigos de acesso, pois você vai precisar deles quando recuperar seu backup (mas lembre-se de descartar tudo depois!)

recarregue o smartphone: a maioria dos dispositivos Android impede que você sequer comece o processo de restauração dependendo de quanta carga você tem disponível – alguns travam em 30%, outros em 50%, mas todos recomendam que você esteja perto ou conectado à tomada, então faça isso

Isso dito, vamos a seguir mostrar como realizar o processo de formatação de acordo com as fabricantes mais populares do mercado nacional. Vale citar, no entanto, que dada a natureza simples do Android, todas as empresas que o usam seguem mais ou menos os mesmos passos, então não estranhe se notar semelhanças.

Como formatar um celular Xiaomi

Assim como você verá na maior parte das fabricantes, um smartphone da chinesa Xiaomi (e, consequentemente, de suas duas subsidiárias, Redmi e Poco) pode ser restaurado por um processo bastante simples, por meio do menu de Configurações do aparelho.

Acesse o ícone em forma de engrenagem para abrir os ajustes de sistema e vamos começar:

procure a opção “Sobre o telefone”. O nome pode variar, mas não foge muito disso

nesta tela, encontre a opção que fala em “Redefinir”, “Restaurar” ou “Resetar”. Novamente, o nome muda de aparelho para aparelho, mas sempre fica nestas linhas

na tela seguinte, encontre a opção referente a apagar todos os dados e fazer a “restauração de fábrica”. Normalmente, é a última opção deste menu

insira a senha que você usa para destravar o smartphone

aqui, será oferecida a opção de fazer o backup: obedeça caso não o tenha feito ainda, ou ignore-o se já tem um backup pronto ou se não deseja recuperar nenhum dado

Depois disso, é só seguir as orientações na tela. Eventualmente, o smartphone vai ser desligado e ligado algumas vezes, pois o Android estará se reinstalando. O processo pode levar um tempo, dependendo de quantos dados você tinha no aparelho.

Após isso tudo, o smartphone será religado novamente, apresentando a mesma tela de configuração primária de quando você o tirou da caixa pela primeira vez.

Como resetar um celular Samsung

Assim como ocorre com a Xiaomi, a sul-coreana Samsung também permite que você restaure o seu smartphone às configurações de fábrica, e o processo também é bastante similar ao que você já viu até aqui.

abra o menu “Configurações” na sua gaveta de aplicativos e clique em “Ajustes Gerais”

navegue até a opção de restauração e confirme-a depois de tocar nela uma vez

revise as informações exibidas (que os dados apagados não serão recuperados, que é interessante que você tenha um backup etc.) e, quando pronto, toque em “Restaurar”

insira a senha que você usa para destravar o smartphone

na tela seguinte, escolha a opção “Apagar tudo”

Novamente, o aparelho será desligado e religado repetidas vezes. Após isso, ele voltará à tela de apresentação que você viu quando o retirou da caixa pela primeira vez.

Como formatar um celular Motorola

Embora boa parte dos aparelhos da Motorola ainda ofereçam a chamada “experiência do Android Puro” – isto é, sem alterações específicas das outras fabricantes – o processo de restauração de um aparelho dessa linha não muda muito se comparado ao que já vimos até aqui.

Assim sendo, basta você…

abrir o menu de configurações e selecionar a opção “Sistema”

na tela seguinte, toque em “opções de restauração” e, finalmente, “Apagar todos os dados (restauração de fábrica)”

Siga as orientações na tela até que o Android comece a se reinstalar e exiba a mesma mensagem vista quando você tirou o aparelho da caixa pela primeira vez.

Como formatar um celular LG

A LG deixou o mercado de smartphones em julho de 2021, mas quase três anos depois, ainda é possível encontrar alguns de seus modelos por aí. Os menus do sistema operacional da empresa são um pouco desatualizados, mas o processo ainda é bem parecido com os anteriores:

toque no ícone de Ajustes e, depois, na guia “Geral”

procure pela opção “Backup e restauração”, abrindo-a e, sem seguida, “Reinicialização e Restauração”

encontre a opção “Restauração de fábrica” e, depois dela, “Restaurar telefone”. Se você tiver uma senha de abertura do aparelho configurada, deverá inseri-la aqui

na tela seguinte, escolha “Todos os arquivos” para “zerar” o aparelho e confirme

Agora, é só acompanhar o processo na tela e, quando ele reiniciar, passar pelo processo de configuração tal qual você fez quando tirou o aparelho da caixa pela primeira vez.

Como formatar um celular Android pelo modo de recuperação

Um procedimento de formatação comum a todos os smartphones Android, independente da fabricante, é a formatação em modo de recuperação. Popularmente conhecido como hard reset, este é o processo que leva seu smartphone às configurações de fábrica quando você está travado para fora dele – esqueceu a senha de abertura, por exemplo.

Esse é um processo mais “físico”, já que você usará os botões do aparelho para colocá-lo em um certo “modo” antes de começar a restaurá-lo, mas o resultado será o mesmo:

desligue o smartphone e remova-o de qualquer conector (tomada ou USB, por exemplo, mas garanta que ele tem pelo menos 51% de carga disponível)

com ele desligado, aperte e segure os botões de ligar e o de baixar o volume até uma tela de carregamento aparecer

se a tela sensível ao toque estiver habilitada, procure pela opção de “Modo de Recuperação”. Se não, use os botões de volume para navegar as opções. Vale citar, porém, que aparelhos mais modernos entram neste modo automaticamente após os dois passos anteriores

agora, aperte o botão de ligar o aparelho

uma vez ligado, ele estará em Modo de Recuperação, e a opção de “Restauração para Configurações de Fábrica” estará disponível. Toque ou navegue até ela

O restante do processo corre da mesma forma que os passos anteriores.

