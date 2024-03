Como desativar o modo de segurança no Android

Ativar o modo segurança do celular é importante para solucionar alguma falha, conflito entre aplicativo e o sistema operacional e remoção de malware do dispositivo. Mas também é importante desativá-lo quando o problema for resolvido.

Existem diversas formas de tirar o modo de segurança do celular. Aprenda a realizar o procedimento no iPhone e no Android:

Como desativar o modo de segurança

Desligar o celular: a forma mais simples para desativar o modo de segurança é reiniciar o dispositivo para ele voltar ao modo normal automaticamente. Para desligar, é preciso pressionar o botão liga/desliga do aparelho e selecionar “Reiniciar” ou “Restaurar”.

Pressionar a tecla de volume: outra alternativa é desligar o celular e, ao ligá-lo novamente, pressionar a tecla de volume para baixo.

Deletar app com problema: um aplicativo defeituoso pode ser o motivo de seu aparelho ter entrado em modo de segurança. Para resolver o problema, neste caso, basta excluir o app e os dados dele de seu celular.

Painel de Notificações: em alguns celulares, é possível tirar o modo segurança pelo "Painel de Notificações". Neste caso, é preciso acessar a parte de baixo do painel e clicar na opção "Modo de Segurança".

Restaurar configurações de fábrica: um último recurso é restaurar o dispositivo às configurações de fábrica. Mas antes, é recomendado fazer um backup dos dados, uma vez que a restauração apagará todas as informações do celular.

