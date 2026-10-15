Como desativar o rastreamento de anúncios no Android e no iPhone

Rastreamento de anúncios no celular: veja como desativar no Android e no iPhone (Pixabay)
Colaboradora
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14h59.
O rastreamento de anúncios no celular não se resume a propaganda direcionada. Cada app instalado pode acessar um identificador único do aparelho — o ID de publicidade — e cruzar dados de navegação, localização e uso com redes de anunciantes. O resultado é um perfil detalhado que vai de hábitos de consumo a inferências sobre saúde e posição política, mesmo sem nome ou e-mail vinculados.
Entretanto, tanto o Android quanto o iPhone permitem desativar esse rastreamento com ajustes nativos do sistema, sem instalar nada. As etapas a seguir cobrem os dois sistemas e incluem camadas extras para quem quer reduzir anúncios e trackers também em apps e sites.
O App Tracking Transparency é o principal controle de privacidade do iOS. Com ele desativado, nenhum app consegue pedir permissão para rastrear a atividade do usuário entre apps e sites.
Com essa chave desligada, futuros pedidos de rastreamento são negados de forma automática pelo sistema.
A própria Apple usa dados para personalizar anúncios na App Store, no Apple News e no app Ações. Desligar essa opção reduz a criação de perfil interno.
Trackers na web são outro ponto de coleta. O Safari tem proteções nativas que reduzem esse rastreamento.
O navegador Brave é uma alternativa que já traz bloqueio de anúncios e trackers integrado, sem configurar extensões.
O ID de publicidade (GAID) é o equivalente Android do rastreamento entre apps. Excluí-lo quebra o perfil de interesses vinculado ao aparelho.
Em paralelo, na Conta Google:
Apps com acesso desnecessário a localização, microfone e câmera coletam dados que alimentam redes de anúncios.
A permissão de sobreposição, em particular, é usada por anúncios pop-up intrusivos e merece atenção.
Parte dos anúncios que aparecem no celular vem de sites que ativaram notificações push no Chrome.
O DNS privado com filtragem é uma camada extra que bloqueia domínios de anúncios e trackers em nível de rede — afeta apps e sites ao mesmo tempo, sem instalar bloqueadores.
Apps como NextDNS e AdGuard oferecem perfis de configuração que aplicam o DNS de forma automática, sem edição manual.
Para quem quer proteção além das configurações nativas, estas são as opções com boa reputação em guias de privacidade de 2026:
Em ambos os sistemas, priorize apps das lojas oficiais — App Store e Google Play. Bloqueadores desconhecidos podem inserir trackers próprios ou exibir anúncios no lugar dos que removem.
Abra Ajustes, toque em Privacidade e Segurança, selecione Rastreamento e desative Permitir que Apps Solicitem Rastreamento. Na mesma tela, desligue a permissão dos apps que já estiverem autorizados.
Abra Configurações, toque em Google > Todos os serviços, vá em Privacidade e segurança > Anúncios e selecione Excluir ID de publicidade.
É um identificador único do aparelho que os apps usam para cruzar dados com redes de anunciantes e montar um perfil do usuário, mesmo sem nome ou e-mail vinculados.
Não. Os ajustes reduzem a personalização e a criação de perfil. Para bloquear anúncios em apps e sites, é preciso somar DNS privado com filtragem ou um bloqueador.
Abra Configurações > Rede e internet > DNS Privado, selecione Nome do host do provedor de DNS privado, digite dns.adguard.com e salve.
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