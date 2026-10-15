Como desativar o rastreamento de anúncios no Android e no iPhone

RESUMO ＋Cada app instalado no celular pode acessar o ID de publicidade do aparelho e cruzar dados de navegação, localização e uso com redes de anunciantes. Android e iPhone permitem desativar esse rastreamento com ajustes nativos, sem instalar nada. No iPhone, o controle fica em Rastreamento, e no Android, na exclusão do ID de publicidade. DNS privado e bloqueadores somam uma camada extra de proteção.

O rastreamento de anúncios no celular não se resume a propaganda direcionada. Cada app instalado pode acessar um identificador único do aparelho — o ID de publicidade — e cruzar dados de navegação, localização e uso com redes de anunciantes. O resultado é um perfil detalhado que vai de hábitos de consumo a inferências sobre saúde e posição política, mesmo sem nome ou e-mail vinculados.

Entretanto, tanto o Android quanto o iPhone permitem desativar esse rastreamento com ajustes nativos do sistema, sem instalar nada. As etapas a seguir cobrem os dois sistemas e incluem camadas extras para quem quer reduzir anúncios e trackers também em apps e sites.

Como desativar o rastreamento de anúncios no iPhone

1. Desligar o rastreamento entre apps (ATT)

O App Tracking Transparency é o principal controle de privacidade do iOS. Com ele desativado, nenhum app consegue pedir permissão para rastrear a atividade do usuário entre apps e sites.

Abra Ajustes Toque em Privacidade e Segurança Selecione Rastreamento Desative Permitir que Apps Solicitem Rastreamento Na mesma tela, revise a lista de apps e desligue a permissão de cada um que estiver ativada

Com essa chave desligada, futuros pedidos de rastreamento são negados de forma automática pelo sistema.

2. Desativar anúncios personalizados da Apple

A própria Apple usa dados para personalizar anúncios na App Store, no Apple News e no app Ações. Desligar essa opção reduz a criação de perfil interno.

Abra Ajustes Toque em Privacidade e Segurança Selecione Publicidade da Apple Desative Anúncios Personalizados

3. Reforçar a privacidade no Safari

Trackers na web são outro ponto de coleta. O Safari tem proteções nativas que reduzem esse rastreamento.

Abra Ajustes > Safari Ative Bloquear Pop-ups Ative Impedir Rastreamento entre Sites Em Bloqueadores de Conteúdo, ative extensões como AdGuard ou 1Blocker, se instaladas

O navegador Brave é uma alternativa que já traz bloqueio de anúncios e trackers integrado, sem configurar extensões.

Como desativar o rastreamento de anúncios no Android

1. Excluir o ID de publicidade do Google

O ID de publicidade (GAID) é o equivalente Android do rastreamento entre apps. Excluí-lo quebra o perfil de interesses vinculado ao aparelho.

Abra Configurações Toque em Google > Todos os serviços Vá em Privacidade e segurança > Anúncios Selecione Excluir ID de publicidade (ou Redefinir ID de publicidade, se a exclusão não estiver disponível, e não crie um novo ID) Na mesma tela, desative Temas de anúncios, Anúncios sugeridos por apps e Medição de anúncios, quando disponíveis

Em paralelo, na Conta Google:

Vá em Configurações > Google > Gerenciar sua Conta Google Toque em Dados e privacidade Desative Personalização de anúncios Pause Atividade na Web e de apps e, se desejar, Histórico de Localização

2. Revisar permissões de apps

Apps com acesso desnecessário a localização, microfone e câmera coletam dados que alimentam redes de anúncios.

Abra Configurações > Privacidade > Gerenciador de permissões Revise, app por app, as permissões de Localização, Microfone, Câmera e Sobrepor a outros apps Restrinja para Somente durante o uso ou Nunca, conforme o caso

A permissão de sobreposição, em particular, é usada por anúncios pop-up intrusivos e merece atenção.

3. Limpar notificações e pop-ups do navegador

Parte dos anúncios que aparecem no celular vem de sites que ativaram notificações push no Chrome.

Abra o Chrome > toque nos três pontos > Configurações Vá em Privacidade e segurança Ative o bloqueio de cookies de terceiros Em Configurações de site, revise Notificações e Pop-ups e redirecionamentos, removendo permissões de sites desconhecidos

Como configurar DNS privado para bloquear anúncios no Android e no iPhone

O DNS privado com filtragem é uma camada extra que bloqueia domínios de anúncios e trackers em nível de rede — afeta apps e sites ao mesmo tempo, sem instalar bloqueadores.

No Android:

Abra Configurações > Rede e internet (ou Conexões) > DNS Privado Selecione Nome do host do provedor de DNS privado Digite dns.adguard.com e salve

No iPhone:

Abra Ajustes > Wi-Fi > toque no "i" da rede conectada Vá em Configurar DNS > Manual Adicione os servidores de um provedor com filtragem (como AdGuard DNS ou NextDNS)

Apps como NextDNS e AdGuard oferecem perfis de configuração que aplicam o DNS de forma automática, sem edição manual.

Quais apps ajudam a bloquear anúncios e rastreamento no celular?

Para quem quer proteção além das configurações nativas, estas são as opções com boa reputação em guias de privacidade de 2026:

No iPhone: AdGuard para Safari (extensão gratuita que bloqueia trackers em sites), 1Blocker (filtros personalizáveis para o Safari) e o navegador Brave (bloqueio integrado sem configuração).

AdGuard para Safari (extensão gratuita que bloqueia trackers em sites), 1Blocker (filtros personalizáveis para o Safari) e o navegador Brave (bloqueio integrado sem configuração). No Android: AdGuard (app que filtra anúncios em todo o sistema, não só no navegador), Brave (bloqueio integrado) e Firefox com a extensão uBlock Origin (uma das combinações mais eficazes em testes de bloqueadores).

Em ambos os sistemas, priorize apps das lojas oficiais — App Store e Google Play. Bloqueadores desconhecidos podem inserir trackers próprios ou exibir anúncios no lugar dos que removem.