O TikTok, da ByteDance, é popular pelos áudios que viralizam na rede, uma vez que a plataforma permite que outros usuários aproveitem áudios de outros vídeos. Vamos mostrar aqui como fazer o download do seu áudio favorito para uso pessoal.

E o melhor é que você pode fazer isso de várias formas:

Como baixar áudio diretamente pelo TikTok?

Faça o download do vídeo inteiro: alguns vídeos do TikTok podem ser baixados e armazenados em seu smartphone (depende do criador permitir o download em suas próprias configurações). Com isso, você também tem o áudio e pode usar algum programa específico de edição para separar as duas mídias (como o CapCut, da própria ByteDance, dona do TikTok).

Agora, se você realmente deseja extrair o áudio e armazená-lo em arquivo no seu smartphone, isso é possível com sites externos. Veja a seguir os mais populares:

Como baixar áudios do TikTok com o site sssTik

O sssTik é um site que conta com um “baixador” online que faz o download de uma mídia a partir do endereço dela na internet. Todo vídeo no TikTok conta com um endereço próprio, para facilitar a navegação pela rede social por outras plataformas – o seu computador, por exemplo.

O uso do site é gratuito e bem simples, oferecendo três opções de download. Antes de tudo, você precisa copiar o link do vídeo desejado. No celular, faça o seguinte:

toque no símbolo de “Compartilhar” (ele pode ser uma seta apontada para a direita ou o símbolo do WhatsApp, dependendo do seu aparelho)

procure pela opção “Copiar link” e toque nela

abra o seu navegador e acesse o site “ssstik.io” (sem as aspas)

cole o link copiado na barra de digitação e clique em “Download”

o site vai lhe oferecer três opções: “baixar sem marca d’água”, “baixar sem marca d’água e em alta definição” e “baixar MP3”

Embora todas as opções sejam boas, a terceira é a única que ignora o vídeo, separando-o do áudio e salvando a faixa sonora em arquivo MP3.

Com o site TTDown

Assim como o passo anterior, o TTDown é um outro site acessado por navegador com recurso de download. Seguindo o mesmo processo do sssTik, você consegue separar o vídeo do áudio, baixando o arquivo sonoro em MP3.

No entanto, ao contrário da solução anterior, aqui não há várias opções de download: apenas uma para vídeos e outra para áudios. E para isso, você deve colar o link copiado em seu navegador e, depois de tocar na opção “Go”, pressionar o botão vermelho que vai aparecer por alguns segundos.

Isso fará subir uma série de novas opções. Escolha “baixar arquivo vinculado” ou “fazer download do link”.

Baixar áudio pelo site SaveTik

O SaveTik também é outra opção popular que funciona de forma bastante similar às duas anteriores. O benefício agregado dele, no entanto, é o fato de ele ter um app dedicado para Android (mas não no iOS), o que torna o compartilhamento ainda mais simples.

Você pode seguir o mesmo processo das dicas anteriores (copiar link > abrir navegador > acessar o site do SaveTik > colar link) ou, se você preferir baixar o app da solução, basta apenas você abrir o vídeo no TikTok, clicar em “Compartilhar” e, na lista de opções de apps, procurar pelo SaveTik.

Atenção neste último: a lista de apps compartilháveis é baseada no seu volume de uso, então é provável que o SaveTik não apareça à frente. Se esse for o caso, procure pelo símbolo de “Mais” (os três pontos enfileirados) e aí sim ele deve aparecer na lista expandida.

É possível baixar áudios diretamente pelo aplicativo do TikTok?

Não, o aplicativo do TikTok não disponibiliza o download apenas do áudio dos vídeos, mas alguns vídeos do TikTok podem ser baixados e armazenados em seu smartphone.

