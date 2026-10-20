Foto no WhatsApp sem perder qualidade — é melhor enviar em HD ou documento?

WhatsApp: envio como documento preserva o arquivo original, enquanto o modo HD ainda pode comprimir a imagem (Nasir Kachroo/NurPhoto/Getty Images)
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Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18h01.
Para manter a qualidade original de uma foto no WhatsApp, o caminho é enviá-la como documento, que entrega o arquivo sem compressão e aceita até 2 GB por arquivo. O modo HD reduz a perda de nitidez e mantém a imagem visível na conversa, mas não garante o arquivo original. HD atende fotos do dia a dia; documento serve para impressão e uso profissional.
Uma foto enviada pela galeria do WhatsApp pode passar por compressão, inclusive quando o usuário escolhe a opção HD. Para preservar o arquivo selecionado, a alternativa é enviá-lo como documento: o aplicativo trata a foto como um arquivo comum, sem reprocessamento, com limite de 2 GB por arquivo. O HD fica no meio do caminho, com mais nitidez que a qualidade padrão e a vantagem de exibir a foto direto no chat.
Na qualidade padrão, o WhatsApp pode reduzir a resolução e o peso da imagem para facilitar a entrega. Essa redução pode eliminar detalhes que fazem falta ao ampliar, editar ou imprimir a foto.
O modo HD oferece qualidade superior à opção padrão, mas não deve ser confundido com envio do arquivo original. As dimensões e o tamanho finais dependem da imagem e do processamento do aplicativo; não há um único valor que sirva para todas as fotos.
O envio como documento evita a compressão aplicada ao compartilhamento como mídia, segundo o WhatsApp. Para preservar o original, selecione o arquivo desejado sem convertê-lo ou editá-lo antes. O destinatário recebe um anexo e pode precisar baixá-lo para abrir a imagem.
Nos vídeos, a lógica se repete: o selo HD não garante que o arquivo mantenha todas as características da gravação original. Para preservar o arquivo selecionado, use o envio como documento, respeitando o limite de tamanho.
A escolha depende do destino da imagem e de quanto detalhe precisa ser preservado:
Em plano de celular com franquia limitada, a qualidade padrão economiza dados. O HD e o documento consomem mais internet e demoram mais para carregar em conexões lentas.
O passo a passo é o mesmo no Android e no iPhone:
Para não repetir o ajuste a cada envio, acesse Configurações > Armazenamento e dados > Qualidade da mídia e selecione Alta definição. Essa passa a ser a preferência de envio. Ainda é possível escolher a qualidade padrão para itens individuais.
Se a imagem estiver apenas no app Fotos, salve uma cópia em Arquivos antes de selecioná-la como documento. Confira se o arquivo exportado mantém o formato e a resolução que você precisa.
O iPhone pode salvar fotos no formato HEIC, dependendo do ajuste de captura. A compatibilidade desse formato varia entre sistemas e programas. Quem envia imagens com frequência para usuários de Windows pode ir em Ajustes > Câmera > Formatos e escolher Mais Compatível, para que as próximas fotos sejam gravadas em JPG.
No WhatsApp Web e no aplicativo para computador, o processo segue a mesma lógica:
O limite de 2 GB por arquivo vale também na versão para desktop. Para arquivos maiores, a alternativa é subir o material em um serviço de nuvem, como Google Drive ou iCloud, e compartilhar o link na conversa.
O HD melhora a qualidade em relação ao envio padrão, mas não garante um arquivo idêntico ao original. Para preservar o arquivo selecionado, envie-o como documento, sem editar ou converter a imagem antes.
Não. A compressão acontece no momento do envio. A saída é reenviar o arquivo original, como documento ou em HD.
Ela é enviada como anexo de arquivo. A apresentação pode variar conforme a versão do aplicativo e o formato; o destinatário pode precisar baixar e abrir o anexo para visualizar a foto.
O limite é de 2 GB por arquivo, no celular e no computador.
Sim. Fotos e vídeos em HD geram arquivos maiores, que consomem mais dados móveis e demoram mais para carregar em conexões lentas.