EXAME estreia podcast com resumo diário de notícias

A EXAME estreia hoje um podcast com resumo diário de notícias chamado EXAME Flash. Gratuito, ele estará disponível todas as manhãs no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e no Deezer. O Flash também poderá ser ouvido nos alto-falantes Amazon Alexa e Google Nest Mini.

O programa terá apresentação do editor da EXAME Lucas Agrela e trará, em menos de cinco minutos, as principais notícias do dia sobre economia, negócios, internacional, ciência e tecnologia.

Ouça, abaixo, o primeiro episódio do EXAME Flash no Spotify.