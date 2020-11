EUA suspende proibição do TikTok por determinação da Justiça

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou, nesta quinta-feira, 12, que não vai cumprir sua ordem que teria efetivamente forçado o fechamento no país do aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok, de propriedade chinesa, citando decisão de um tribunal federal da Filadélfia.

A medida atrasa a implementação de um regulamento, que entraria em vigor hoje, que teria impedido empresas americanas como a Apple de oferecer o TikTok como um aplicativo para celular, e empresas como Amazon e Alphabet de oferecer hospedagem para o servidor da plataforma.

Ao anunciar a suspensão do veto, o Departamento citou uma determinação preliminar da juíza Wendy Beetlestone, da Filadélfia. O órgão diz que a medida não ocorrerá antes de novidades nessa frente legal. Há outros processos sobre o TikTok pendentes no país, um deles do próprio aplicativo contestando a decisão dos EUA.